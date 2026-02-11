‘Debí conocer más parques’

Parques Estaduais do Espírito Santo "viram" capa de álbum de Bad Bunny

Página do Governo do ES fez publicação nas redes sociais para incentivar visitação aos parques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:17

Parques Estaduais do ES "viram" capa de álbum de Bad Bunny Crédito: Kevin C. Cox/Getty Images | Reprodução/Instagram @meioambientees

O que o cantor Bad Bunny tem a ver com o Espírito Santo? O perfil oficial do Sistema Ambiental do Governo do ES viu uma conexão: a oportunidade de divulgar os Parques Estaduais usando a capa viral do álbum do artista e a frase “Debí conocer más parques” (Devia conhecer mais parques, em espanhol).

Bad Bunny, cantor porto-riquenho, está na boca do povo após uma apresentação histórica no intervalo do Super Bowl recheada de elementos da cultura latina. Além disso, no início de fevereiro, seu álbum “Debí Tirar Más Fotos” (Devia tirar mais fotos) foi coroado com o Grammy de Álbum do Ano.

Isso foi o suficiente para que a capa do álbum viralizasse e virasse tema de várias trends, enaltecendo a memória latina característica das fotos com parentes sentados em cadeiras de plástico num quintal, que tantos de nós possuímos nos álbuns de família.

É nesse contexto que o perfil do Sistema Ambiental do Governo do ES, que engloba a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), decidiu surfar na onda de Bad Bunny.

O post sugere que mais pessoas deveriam conhecer os parques estaduais do Iema, que possuem entrada gratuita e muitas belezas naturais, como cachoeiras, trilhas, restingas e mirantes.

São representados na publicação os parques Cachoeira da Fumaça (Alegre e Ibitirama), Paulo Cesar Vinha (Guarapari), Pedra Azul (Domingos Martins), Itaúnas (Conceição da Barra) e Forno Grande (Castelo). Confira:



