Curiosidade

Casamento durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; saiba a história

Equipe do cantor porto-riquenho confirmou que a celebração, realizada no domingo, 8, foi um casamento de verdade

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:02

Show do intervalo de Bad Bunny no Super Bowl contou com um casamento de verdade, celebrado ao vivo no palco. Crédito: Josh Edelson/AFP

Vários detalhes curiosos marcaram o show de Bad Bunny no Super Bowl na noite de domingo, 8. O cantor porto-riquenho prestou homenagem à cultura latina em forma de uma grande celebração, da qual fez parte, inclusive, um casamento de verdade.

Na metade do show, as câmeras foram direcionadas para um casal vestido de branco no palco principal. Eles sorriram e se beijaram diante de um celebrante, que os declarava marido e mulher no microfone. Em seguida, abriram caminho para revelar Lady Gaga, que fez uma participação especial cantando Die With a Smile ao lado da banda porto-riquenha de salsa Los Sobrinos.

Gaga ainda dançou com Bad Bunny à faixa romântica Baile Inolvidable, enquanto cenas da rápida festa de casamento eram mostradas: a celebração televisionada no Super Bowl teve direito à bolo, dançarinos e uma criança dormindo em algumas cadeiras em um canto.

A equipe do artista confirmou à imprensa americana que a união foi real. Segundo o The New York Times, o casal havia convidado Bad Bunny para o casamento que planejavam. Em resposta, receberam um convite para participar do show do intervalo e se casaram lá. Bad Bunny serviu de testemunha e assinou a certidão de casamento.

De acordo com a revista People, os noivinhos são Thomas Wolter e Eleisa Aparico. Eles ficaram noivos em outubro de 2024.

"Uma dança inesquecível com o amor da minha vida. Não tenho palavras para agradecer a Bad Bunny por esta oportunidade única na vida", escreveu Thomas no Instagram. "Meu coração está transbordando de alegria. Essa experiência foi simplesmente incrível. Obrigada por por enfatizar o amor, Benito, porque é sempre necessário", publicou a Eleisa nos stories.

