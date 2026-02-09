Editorias do Site
EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração

Presidente norte-americano classificou o show como "um insulto à Grandeza da América"

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:19

Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl
Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl Crédito: Jeenah Moon / Reuters/Folhapress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou na noite do domingo, 8, o show de intervalo do Super Bowl, no qual o cantor porto-riquenho Bad Bunny fez críticas à repressão contra os imigrantes. "Absolutamente terrível", opinou.

"O show Não faz sentido, é um insulto à Grandeza da América e não representa nossos padrões de Sucesso, Criatividade ou Excelência", disse o presidente, em publicação na rede Truth Social.

Bad Bunny cantou e falou em espanhol durante a maior parte do show. "Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo", disse Trump, que considerou a apresentação um "tapa na cara" do país.

Trump ainda atacou a imprensa pelo elogios ao artista e a Liga Nacional de Futebol (NFL) pela promoção do evento.

Em outra publicação, o presidente americano projetou que o Dow Jones atingirá os 100 mil pontos por causa da política tarifária que estabeleceu desde o ano passado.

