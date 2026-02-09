Totalmente premiada

Tânia Maria vence prêmio internacional de melhor atriz coadjuvante

A atriz potiguar Tânia Maria, de 79 anos, interpreta Dona Sebastiana em O Agente Secreto

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:07

Tânia Maria vence prêmio internacional de melhor atriz coadjuvante Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

Tânia Maria, 79, venceu um prêmio internacional por sua atuação no filme "O Agente Secreto".

A atriz venceu o International Cinephile Society Awards na categoria de melhor atriz coadjuvante. O filme também foi premiado em outras cinco categorias: melhor filme, melhor direção (Kléber Mendonça Filho), melhor ator (Wagner Moura), melhor elenco e melhor roteiro original.

A International Cinephile Society é formada por mais de 170 membros. O grupo, formado em 2003, conta com jornalistas, acadêmicos, historiadores e profissionais da área do cinema. Todos os anos, a sociedade vota para homenagear o melhor do cinema internacional.

Wagner Moura também levou dois prêmios internacionais na última semana. O brasileiro venceu o prêmio de melhor ator no Paris Film Critics Awards, concedido por críticos e jornalistas sediados em Paris, e o Virtuoso Award, no 41º Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara. O Virtuoso Award reconhece atuações de destaque da temporada e também foi entregue a Jacob Elordi ("Frankenstein"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental"), Amy Madigan ("A Hora do Mal"), Wunmi Mosaku ("Pecadores"), Teyana Taylor e Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra") e Sydney Sweeney ("Christy").

