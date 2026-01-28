Editorias do Site
'O Agente Secreto' será disponibilizado na Netflix

Longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, será lançado no catálogo do streaming no Brasil

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:56

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz.
O co-CEO global da Netflix, Greg Peters, anunciou nesta terça-feira, 27, que a empresa é coprodutora do filme O Agente Secreto e que ela também realizou o pré-licenciamento da produção, garantindo sua inclusão no catálogo.

Peters falou sobre o assunto na inauguração do novo escritório da empresa no Brasil. "Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos", disse.

"Por isso, ficamos tão entusiasmados em firmar parceria com os produtores de O Agente Secreto para ajudar a financiar o filme e obter a pré-licença para a Netflix no Brasil."

Procurada, a assessoria da Netflix não respondeu contato do Estadão sobre a data de lançamento de O Agente Secreto na plataforma. O espaço segue aberto.

O filme, ambientado em 1977 e estrelado por Wagner Moura, acompanha a fuga de um professor perseguido durante o regime militar. A produção conquistou quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

