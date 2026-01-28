Famosos

Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público por dançar música com criança

'Vampirinha', aposta para o Carnaval, tem trechos com teor sexual

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:55

Ivete Sangalo é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa Crédito: Delmiro Junior | Shutterstock

A cantora Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após dançar e cantar a música "Vampirinha" num show ao lado de uma criança no palco. Procurada, a assessoria de imprensa da cantora diz que ela não vai se pronunciar.

A canção, lançamento para o Carnaval, tem trechos com teor sexual, e a coreografia também remete a isso. Em imagens nas redes sociais, é possível ver a artista fazendo a dança com uma menina. Não há informações sobre o local da apresentação.

O Ministério Público afirma que tomou conhecimento do caso e apura a situação e quaisquer questões envolvendo os direitos de crianças e adolescentes. "Esses procedimentos, conforme dispositivos legais, tramitam sob sigilo por envolver menores de 18 anos de idade", diz o comunicado.

Não há informações sobre o autor da denúncia, já que a representação pode ser feita por qualquer cidadão e tem como objetivo a coleta de informações iniciais. Caso haja indícios, o Ministério Público dá prosseguimento ao caso.

LEIA ABAIXO A LETRA COMPLETA DA MÚSICA 'VAMPIRINHA'

"É noite de lua cheia e as vampira tão solta

É noite de lua cheia e as vampira tão solta

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

Se tem coragem de sair se jogue agora

Tem um bocado de vampirinha lá fora

Vou te chupar

Chupar teu pescoço

Te chupar todinho

Chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar

Chupar teu pescoço

Te chupar todinho

Chupar, chupar, chupar com gosto

Se! tu tem medo de virar morcego

Libera o pescoço

Tenha medo não

Combo de uísque, nargilé e gelo

Nós dando razante

Pelos paredão"

Este vídeo pode te interessar