Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público por dançar música com criança

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:55
A cantora Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após dançar e cantar a música "Vampirinha" num show ao lado de uma criança no palco. Procurada, a assessoria de imprensa da cantora diz que ela não vai se pronunciar.
A canção, lançamento para o Carnaval, tem trechos com teor sexual, e a coreografia também remete a isso. Em imagens nas redes sociais, é possível ver a artista fazendo a dança com uma menina. Não há informações sobre o local da apresentação.
O Ministério Público afirma que tomou conhecimento do caso e apura a situação e quaisquer questões envolvendo os direitos de crianças e adolescentes. "Esses procedimentos, conforme dispositivos legais, tramitam sob sigilo por envolver menores de 18 anos de idade", diz o comunicado.
Não há informações sobre o autor da denúncia, já que a representação pode ser feita por qualquer cidadão e tem como objetivo a coleta de informações iniciais. Caso haja indícios, o Ministério Público dá prosseguimento ao caso.
LEIA ABAIXO A LETRA COMPLETA DA MÚSICA 'VAMPIRINHA'
"É noite de lua cheia e as vampira tão solta
É noite de lua cheia e as vampira tão solta
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Se tem coragem de sair se jogue agora
Tem um bocado de vampirinha lá fora
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Se! tu tem medo de virar morcego
Libera o pescoço
Tenha medo não
Combo de uísque, nargilé e gelo
Nós dando razante
Pelos paredão"
