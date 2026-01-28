Gratuito

Cantor Tomate puxa trio elétrico e abre o Carnaval 2026 em Vitória

Com axé e clima de verão, o “Esquenta Folia” movimenta a praia de Camburi e marca a volta dos trios elétricos à orla em evento gratuito

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:34

Cantor Tomate Crédito: OLHAR / Divulgação

Tem alguém ansioso(a) para o carnaval aí? A capital capixaba dá a largada oficial da folia logo no iniciozinho de fevereiro, neste domingo (1º), com trio elétrico, muito axé e a volta de um formato que o público estava com saudade: Camburi virando avenida de Carnaval.

Depois de anos sem receber trio elétrico, a orla mais famosa da cidade entra no clima dos grandes carnavais brasileiros e estreia o “Esquenta Folia”, evento gratuito que começa às 15h, com concentração no bolsão de estacionamento do quiosque 1.

Quem puxa essa multidão logo no primeiro dia do mês é Tomate, um dos grandes nomes do axé nacional. Dono de hits que já sacudiram avenidas pelo Brasil inteiro, o cantor promete transformar Camburi em um grande bloco a céu aberto, embalando o público com sucessos como “Te Espero no Farol”, “Parará” e “Eu Não Vou Embora”.

Cantor Tomate Crédito: Welington Queagito

Mudança no trânsito

O trio segue até a Avenida Adalberto Simão Nader, com dispersão prevista para às 19h. Para garantir que a alegria não vire dor de cabeça, a cidade preparou um esquema especial de trânsito e segurança.

A Avenida Dante Michelini terá interdições e ajustes ao longo do dia, com ampliação do horário da Rua de Lazer e desvios para facilitar a circulação. A Guarda Civil Municipal vai reforçar o patrulhamento, com monitoramento por câmeras e apoio de outras forças de segurança, garantindo que a folia seja só diversão.

A recomendação para os foliões é clara: deixe o carro em casa, aposte no transporte coletivo ou nos aplicativos e chegue cedo para curtir tudo desde o começo. Afinal, quando o Carnaval começa com trio elétrico à beira-mar, não dá para perder nem um refrão.

