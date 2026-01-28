Dia de Rock

Raimundos abre show do Guns N’ Roses em apresentação histórica no ES

Banda brasiliense aquece o público capixaba antes da estreia do grupo americano em Cariacica, em uma das noites mais aguardadas do rock no Estado

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:00

Raimundos abre show do Guns N' Roses em apresentação histórica no ES

Uma dobradinha de peso promete estremecer o Espírito Santo em abril. A banda brasileira Raimundos foi anunciada como atração de abertura do show do Guns N' Roses em Cariacica, marcado para o dia 12 de abril, no Estádio Kleber Andrade. Além da capital capixaba, o grupo de Brasília também sobe ao palco antes dos americanos em outras cidades da turnê pelo Brasil, como Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Belém e São Luís.

Ícone do rock nacional desde os anos 1990, o Raimundos construiu uma trajetória marcada por atitude, humor ácido e uma mistura potente de hardcore, punk e rock. Canções que atravessaram gerações seguem incendiando o público em shows intensos, diretos e cheios de energia, exatamente o tipo de aquecimento que combina com uma noite histórica ao lado de uma das maiores bandas do planeta.

A formação atual do Raimundos reúne Digão (vocal e guitarra), Marquim (guitarra e backing vocal), Caio (bateria) e Jean Moura (baixo e backing vocal). No palco, o grupo mantém a reputação de apresentações sem respiro, com o público cantando junto do começo ao fim.

Guns N’ Roses pela primeira vez em Cariacica

Venda geral de ingressos para o show do Guns no ES começa hoje Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

A passagem do Guns N’ Roses por Cariacica faz parte da nova turnê da banda pelo Brasil e marca a estreia do grupo no Espírito Santo. A apresentação acontece na véspera do feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, o que deve transformar o fim de semana em um verdadeiro evento para fãs de rock.

Liderado por Axl Rose e com Slash e Duff McKagan na formação, o Guns N’ Roses chega com um repertório que atravessa décadas e inclui clássicos absolutos do rock mundial. É a chance de ver ao vivo, em solo capixaba, uma banda que ajudou a moldar a história da música desde o fim dos anos 1980.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos e turnês entre as mais lucrativas de todos os tempos, o grupo segue como uma força ativa no cenário internacional. A atual excursão pelo país conta com produção de grande porte e reforça o Brasil como uma das paradas mais importantes da agenda da banda.

Serviço

Guns N’ Roses

Atração de abertura: Raimundos

Raimundos Data: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Local: Estádio Kleber Andrade

Estádio Kleber Andrade Horário: abertura dos portões às 16h | show às 20h

abertura dos portões às 16h | show às 20h Ingressos: Bilheteria Digital

Bilheteria Digital Classificação: maiores de 18 anos; de 14 a 17 apenas acompanhados

maiores de 18 anos; de 14 a 17 apenas acompanhados Observações: área PCD disponível; proibido fumar

