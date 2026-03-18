Luto

Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio de Janeiro aos 103 anos

Cantor publicou mensagem ao se despedir da mãe, destacando carinho, memórias e gratidão pela convivência

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:26

Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio de Janeiro aos 103 anos Crédito: Reprodução Instagram

A mãe do cantor Ney Matogrosso, Beita Pereira, morreu nesta terça (17), aos 103 anos. A informação foi divulgada pelo artista em suas redes sociais.

Beita morava com ele em seu apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro, onde recebia cuidados. Ela enfrentava um período de fragilidade, com a saúde física e mental debilitadas.

No comunicado, Ney Matogrosso escreveu: "Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve... e que o coração encontre serenidade nesse adeus".

Durante o lançamento da cinebiografia "O Homem com H", o cantor falou sobre o estado de saúde da mãe, que já tinha episódios de perda de memória. Em 2022, antes do agravamento do quadro de saúde, Beita completou 100 anos. A comemoração foi compartilhada por Ney nas redes.

Segundo o comunicado, parte da agenda do artista poderá ser remarcada, mas ainda não há confirmação de quais eventos serão afetados. Novas informações devem ser divulgadas em breve.

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