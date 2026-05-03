Rio Branco VN passa pelo Vila e conquista primeira vitória na Copa ES

Derrotado na estreia, o Rio Branco VN venceu a primeira na Copa Espírito Santo 2026. Na tarde deste domingo, no jogo da segunda rodada, disputado no estádio Olímpio Perim, o time de Venda Nova do Imigrante venceu o Vilavelhense, por 2 a 0.
O atacante Patrick Carvalho abriu o placar, no fim do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Na etapa final, Juninho Mello garantiu a vitória do Brancão Polenteiro.
Com o resultado, o Rio Branco VN somou os seus três primeiros pontos e se juntou a Rio Branco-ES, Vitória-ES, Vilavelhense, Audax São Mateus e Serra, que também já venceram. Na Copa ES, apenas os quatro melhores classificados avançam para as semifinais.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No sábado, às 19h, o Vilavelhense visita o Serra, no estádio Robertão, em Serra Sede. O Rio Branco VN volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Porto Vitória, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.