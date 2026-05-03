Rio Branco empata e perde chance de assumir a liderança do Grupo 12 da Série D

Tombense e Rio Branco-ES empataram no jogo da quinta rodada do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste domingo, os times não saíram do 0 a 0, na partida disputada no estádio Almeidão, em Tombos.
Com o resultado, nem Tombense e nem Rio Branco-ES assumiram a liderança do Grupo 12. Quem está na primeira colocação é o Porto-BA, que venceu o o lanterna Real Noroeste, e chegou aos nove pontos ganhos. O empate em 0 a 0, deixou o time de Tombos e o Capa-Preta, com oito ponto e na segunda e terceira posições, respectivamente.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada rodada do Grupo 12. No domingo, às 16h (de Brasília), Rio Branco-ES e Tombense voltam a se enfrentar, desta vez no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O jogo
A equipe mineira começou melhor, marcando com intensidade e explorando transições rápidas, criando as principais oportunidades, como na finalização de Vitinho defendida por Andrey logo no início e na bola que bateu na trave após desvio involuntário em Breno Melo. Com o passar dos minutos, o Rio Branco equilibrou as ações, passou a ter mais posse de bola e rondar o campo de ataque, mas encontrou dificuldades para transformar esse volume em finalizações efetivas. Na reta final, o Tombense voltou a crescer e levou perigo em bolas alçadas na área e exigindo mais uma boa intervenção do goleiro capa-preta.
O segundo tempo foi mais disputado fisicamente. As equipes alternaram momentos de superioridade, com o Rio Branco-ES conseguindo ser mais presente no campo ofensivo, criando algumas oportunidades em finalizações de fora da área e bolas paradas, enquanto o Tombense também levou perigo, principalmente em chutes de média distância e contra-ataques. Apesar das chances para os dois lados, faltou precisão nas conclusões, e o placar permaneceu inalterado até o fim.