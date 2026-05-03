Rio Branco empata e perde chance de assumir a liderança do Grupo 12 da Série D

Tombense e Rio Branco-ES empataram no jogo da quinta rodada do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste domingo, os times não saíram do 0 a 0, na partida disputada no estádio Almeidão, em Tombos.





Com o resultado, nem Tombense e nem Rio Branco-ES assumiram a liderança do Grupo 12. Quem está na primeira colocação é o Porto-BA, que venceu o o lanterna Real Noroeste, e chegou aos nove pontos ganhos. O empate em 0 a 0, deixou o time de Tombos e o Capa-Preta, com oito ponto e na segunda e terceira posições, respectivamente.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada rodada do Grupo 12. No domingo, às 16h (de Brasília), Rio Branco-ES e Tombense voltam a se enfrentar, desta vez no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.





O jogo



