Antes de homenagem no ES, Ney Matogrosso relembra retiro no Mosteiro Zen de Ibiraçu

Artista é o grande homenageado da 32ª edição do evento, que celebra sua trajetória no audiovisual e destaca sua conexão com o Espírito Santo

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:00

Ney Matogrosso Crédito: Globo/João Cotta

Um dos maiores nomes da cultura brasileira, Ney Matogrosso será homenageado no 32º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 19 a 24 de julho. Embora seja conhecido nacionalmente por sua música e performance, Ney também tem uma carreira expressiva no cinema brasileiro e uma lembrança especial do Espírito Santo: sua passagem pelo Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu. >

“Na maior parte das vezes, vou ao Espírito Santo a trabalho. Mas uma das vezes que estive no Estado, passei alguns dias no Mosteiro Budista. É uma lembrança muito boa que tenho. Foi ótimo, gostei muito”, contou o artista em entrevista exclusiva para HZ.>

A homenagem no festival inclui a entrega do Troféu Vitória e o lançamento do Caderno do Homenageado, publicação inédita que retrata sua vida e trajetória. Apesar da surpresa ao receber a notícia, Ney reconhece a força de sua presença no campo cultural:>

Cantor Ney Matogrosso Crédito: Globo/Léo Rosario

Recebi a noticia de que eu seria o homenageado com certa surpresa, afinal não tenho uma carreira cinematográfica tão consistente. Mas da diversidade e da cultura eu faço e sempre fiz parte

Do palco às telas

Ney Matogrosso estreou no cinema em 1987. "Recebi um convite da cineasta Ana Carolina, no filme Sonho de Valsa", contou. Desde então, já participou de quase 20 produções audiovisuais, incluindo curtas e longas-metragens, e se destacou em trabalhos autorais e experimentais. >

Entre eles, estão Sol Alegria (2018), de Tavinho Teixeira, Depois de Tudo (2008), de Rafael Saar, e Luz nas Trevas (2010), de Helena Ignez, com quem viria a estabelecer uma parceria artística recorrente.>

32º Festival de Cinema de Vitória | Crédito: Melina Furlan/Vikki Dessaune

Seu papel no cinema ganhou ainda mais força com a recente cinebiografia "Ney Matogrosso – Homem com H", que tem sido aclamada por público e crítica. O artista participou de perto da produção:>

Foi surpreendente, mas me aproximei para esclarecer todos os assuntos abordados porque eu queria que só tivessem verdades no filme. Acompanhei a produção de perto

Além das telas, Ney também atuou como diretor teatral e de espetáculos musicais, como os shows Rádio Pirata (RPM) e Ideologia (Cazuza), que marcaram época na cultura pop brasileira.>

Importância dos festivais

Para Ney, eventos como o Festival de Cinema de Vitória são essenciais para a valorização do audiovisual nacional. “Acho de suma importância. O audiovisual brasileiro é muito rico”, afirmou. >

A homenagem no festival coincide com um marco especial: os 50 anos de carreira solo do artista, iniciada em 1975 com o álbum Água do Céu – Pássaro. Com um repertório que atravessa gêneros e gerações, Ney Matogrosso é celebrado não apenas como cantor, mas como um criador múltiplo que transformou a cena artística brasileira com ousadia, talento e autenticidade.>

32º Festival de Cinema de Vitória | Crédito: Melina Furlan

A programação do 32º Festival de Cinema de Vitória segue até a próxima quinta-feira (24), com uma intensa agenda de sessões, debates e encontros com realizadores. Os próximos dias incluem sessões especiais de longas capixabas, videoclipes, cinema autoral e homenagens. >

O encerramento acontece na quinta-feira, com sessão especial no Teatro Glória, premiação dos filmes vencedores e a homenagem oficial a Ney Matogrosso, que também participa do lançamento do Caderno do Homenageado. Você pode conferir a programação completa clicando aqui.>

