Verônica Gomes é a homenageada capixaba do 32º Festival de Cinema de Vitória

Atriz, diretora, produtora e militante cultural será celebrada com o Troféu Vitória e uma publicação biográfica durante o evento

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:15

Verônica Gomes Crédito: Andie Freitas

A atriz e diretora Verônica Gomes será a homenageada capixaba do 32º Festival de Cinema de Vitória (FCV), que acontece entre os dias 19 e 24 de julho, na capital. Com quase quatro décadas de atuação no cenário cultural, Verônica será reconhecida por sua contribuição ao teatro, ao audiovisual e à defesa das políticas públicas para a cultura no Estado. >

A artista receberá o Troféu Vitória, principal honraria do evento, e será tema do Caderno da Homenageada — uma publicação inédita e biográfica assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos, que reúne informações sobre sua vida pessoal e trajetória profissional.>

Em declaração, Verônica afirmou ter se surpreendido com o convite: “Eu tenho um carinho muito grande pelo festival, mas não esperava essa homenagem. Fui pega de surpresa. Acho que todo artista quer ser reconhecido, principalmente em vida. Foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida”, disse.>

Verônica Gomes é homenageada capixaba do 32º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Andie Freitas

Carreira no teatro e atuação cultural

Natural de Aracruz e radicada em Vitória, Verônica Gomes estreou profissionalmente no teatro em 1986, com a peça A Gang do Beijo. Desde então, construiu uma carreira diversificada, atuando como atriz, produtora, diretora e gestora cultural. >

Entre os espetáculos mais relevantes de sua trajetória estão Eu Sou Vida, Eu Não Sou Morte, Negritude, Grades Suspensas, Palhaço e A Mulher Que Matou os Peixes. Nos anos 2000, ela também integrou projetos como Rádio Terra e dirigiu peças como Os Tipos Populares de Vitória e O Mistério da Casa Amarela.>

Além da atuação artística, Verônica teve papel ativo na estruturação de políticas públicas de cultura no Espírito Santo. Foi uma das fundadoras do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado (Sated-ES), que presidiu por dois mandatos. Também ocupou cargos na Secretaria Municipal de Cultura de Vitória entre 1996 e 2000, e integra o Conselho Estadual de Cultura desde 1988.>

Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para 32ª edição Crédito: Acervo Galpão IBCA

Participações no cinema

Verônica estreou no cinema como assistente de direção e produtora de elenco no filme Lamarca (1993), dirigido por Sérgio Rezende. Como atriz, atuou em curtas e longas-metragens como Ciclo da Paixão, Insurreição de Queimado, Cais dos Cães, Uma Faca Só Lâmina, Não Deixa Cair e Os Primeiros Soldados. >

Em 2025, foi uma das protagonistas do filme Margeado, de Diego Zon. O longa trata das consequências do rompimento de uma barragem e foi bem recebido pela crítica, com destaque para a atuação de Verônica no papel de Yara.>

Sobre o Festival

O Festival de Cinema de Vitória chega à 32ª edição com uma programação voltada à produção audiovisual contemporânea do Brasil. Além das mostras competitivas, o evento oferece debates, oficinas, sessões especiais e homenagens. Toda a programação é gratuita. >

O festival é realizado pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), com patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio da TV Gazeta e da Rede Gazeta.>

