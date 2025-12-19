Pet

Spitz alemão e volpino italiano: 7 diferenças entre as raças

Dois cães pequenos, peludos e encantadores, mas que revelam características muito distintas

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:24

Apesar de parecidos, o spitz alemão e o volpino italiano são cachorros diferentes Crédito: Imagem: Natalia Fedosova | Shutterstock

O spitz alemão e o volpino italiano são cachorros que, à primeira vista, podem facilmente ser confundidos. Ambos apresentam pelagem longa e volumosa, expressão viva e porte pequeno, características típicas do grupo spitz. No entanto, essas duas raças têm histórias diferentes e particularidades próprias que influenciam desde o tamanho até o temperamento.

Abaixo, confira as principais diferenças entre os cachorros das raças spitz alemão e o volpino italiano!

1. Origem e história das raças

O spitz alemão é originário da Alemanha e pertence a uma família antiga de cães do tipo spitz, conhecidos por seu papel como cães de guarda de propriedades e companheiros atentos. O volpino italiano, por sua vez, nasceu na Itália e tem ligações históricas com a nobreza italiana, sendo mencionado em obras de arte e registros que remontam ao Renascimento. Enquanto o spitz vem de uma tradição funcional, o volpino se desenvolveu mais como um cão de companhia elegante.

2. Tamanho e proporções corporais

Embora ambos sejam pequenos, o spitz alemão costuma apresentar maior variação de tamanho entre suas diferentes versões, podendo ser miniatura, pequeno ou médio. O volpino italiano, por outro lado, tem padrão mais uniforme e tende a ser um pouco maior que o spitz alemão miniatura, mas mais compacto que as versões maiores do spitz. Suas proporções também diferem: o corpo do volpino costuma ser ligeiramente mais alongado, enquanto o spitz alemão apresenta formato mais quadrado e compacto.

3. Formato da cabeça e expressão facial

A cabeça do spitz alemão possui formato mais triangular, com focinho pontudo e olhos arredondados que conferem expressão alerta. O volpino italiano apresenta focinho um pouco mais curto e olhos levemente ovais, resultando em uma expressão mais suave. A diferença pode ser sutil, mas fica evidente quando se observa o contorno da face e o desenho do crânio, sendo um indicativo importante na hora de distinguir as raças.

O spitz alemão tem pelagem densa e firme ao toque Crédito: Imagem: Lenkadan | Shutterstock

4. Pelagem: textura e volume

O spitz alemão é conhecido pelo pelo extremamente volumoso, especialmente na região do pescoço, formando uma “juba” característica. Sua pelagem tende a ser mais densa e firme ao toque. O volpino italiano também é peludo, mas seu pelo costuma ser um pouco mais leve e menos armado, caindo de forma diferente ao redor do corpo. A textura fina do volpino o deixa com aparência um pouco mais delicada, enquanto o spitz tem visual mais exuberante.

5. Variedade de cores permitidas

Uma das diferenças mais marcantes está nas cores. O spitz alemão aceita uma ampla variedade de tonalidades, incluindo laranja, creme, preto, branco, marrom, particolor e outras combinações. O volpino italiano, no entanto, possui padrão muito mais restrito e é tradicionalmente encontrado nas cores branco puro ou vermelho.

6. Estrutura das orelhas e posição

No spitz alemão, as orelhas são pequenas, triangulares e posicionadas bem próximas no topo da cabeça, reforçando o visual alerta. No volpino italiano, embora as orelhas também sejam triangulares, elas tendem a ser ligeiramente mais separadas e às vezes um pouco maiores em proporção ao crânio. Esse detalhe altera a expressão facial: o spitz parece mais “atento e vigilante”, enquanto o volpino tem aparência mais suave e amigável.

7. Temperamento e nível de energia

O spitz alemão é afetuoso, mas costuma ser mais independente e desconfiado com estranhos, comportamento ligado à sua antiga função de vigiar propriedades. Pode demorar mais para criar confiança e tende a proteger seu espaço. O volpino italiano, por sua vez, é geralmente mais expansivo, sociável e carinhoso, buscando maior contato com o tutor e convivendo bem com visitas.