Carne na panela de pressão: 7 receitas suculentas para o jantar

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:49
A panela de pressão é uma grande aliada quando o objetivo é preparar carnes suculentas e macias. Com ela, é possível transformar cortes simples em verdadeiras delícias, garantindo refeições irresistíveis. Além disso, ela facilita os preparos, reduzindo o tempo na cozinha e intensificando os sabores. Por isso, confira 7 receitas incríveis de carne na panela de pressão para você preparar em casa!
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de carne, coloque a folha de louro e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque as batatas e a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos, sem tampa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pernil, o sal e a páprica e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o molho barbecue, misture e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o rabo bovino, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Acrescente a água e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o agrião e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o acém e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Cubra com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte as mandiocas e as cenouras e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com o tomilho. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para a panela de pressão e doure. Junte a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere o músculo com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite de oliva e a manteiga em uma panela de pressão e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione o cogumelo e o vinho madeira, raspando o fundo da panela para soltar os sabores. Ferva até o álcool evaporar. Junte o caldo de carne, misture e tampe a panela. Cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Reserve. Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo em um pouco de caldo de carne, despeje na panela e cozinhe sem tampa até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o patinho aos poucos. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Junte o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Acrescente os floretes de brócolis, misture delicadamente e cozinhe, sem tampa, por mais 7 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
