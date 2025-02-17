Comida caseira

5 receitas suculentas de carne na panela de pressão

Aprenda a preparar pratos práticos e deliciosos que vão facilitar o seu dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Carne com batata e cenoura (Imagem: Narsil | Shutterstock)
A panela de pressão é uma grande aliada quando o objetivo é preparar carnes suculentas e macias. Com ela, é possível transformar cortes simples em verdadeiras delícias, garantindo refeições irresistíveis. Além disso, ela facilita os preparos, reduzindo o tempo na cozinha e intensificando os sabores. Por isso, confira 5 receitas incríveis de carne na panela de pressão para você preparar em casa!

Carne com batata e cenoura

Ingredientes:
  • 1 kg de coxão duro cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 500 ml de caldo de carne
  • 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 folha de louro
  • Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de carne, coloque a folha de louro e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque as batatas e a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos, sem tampa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Pernil com molho barbecue

Ingredientes:
  • 1 kg de pernil suíno cortado em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 fio de azeite de oliva
  • 200 ml de molho barbecue
  • 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pernil, o sal e a páprica e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o molho barbecue, misture e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.

Rabada com agrião

Ingredientes:
  • 1 kg de rabo bovino em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 fio de azeite de oliva
  • 1 folha de louro
  • 500 ml de água
  • 1 maço de agrião
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o rabo, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Acrescente a água e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o agrião e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
Acém com mandioca e cenoura (Imagem: Joe Gough | Shutterstock)
Acém com mandioca e cenoura

Ingredientes:
  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 mandiocas descascadas e picadas
  • 2 cenouras descascadas e fatiadas
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 folha de louro
  • 500 ml de caldo de carne
  • Tomilho para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Cubra com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte as mandiocas e as cenouras e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com o tomilho. Sirva em seguida.

Costela

Ingredientes:
  • 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 350 ml de cerveja preta
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 punhado de cebolinha picada
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque as costelas e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Transfira para a panela de pressão e doure. Junte a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

