5 receitas suculentas de carne na panela de pressão

A panela de pressão é uma grande aliada quando o objetivo é preparar carnes suculentas e macias. Com ela, é possível transformar cortes simples em verdadeiras delícias, garantindo refeições irresistíveis. Além disso, ela facilita os preparos, reduzindo o tempo na cozinha e intensificando os sabores. Por isso, confira 5 receitas incríveis de carne na panela de pressão para você preparar em casa!
Carne com batata e cenoura
Ingredientes:
- 1 kg de coxão duro cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 500 ml de caldo de carne
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 folha de louro
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de carne, coloque a folha de louro e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque as batatas e a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos, sem tampa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Pernil com molho barbecue
Ingredientes:
- 1 kg de pernil suíno cortado em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 fio de azeite de oliva
- 200 ml de molho barbecue
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pernil, o sal e a páprica e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o molho barbecue, misture e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
Rabada com agrião
Ingredientes:
- 1 kg de rabo bovino em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 fio de azeite de oliva
- 1 folha de louro
- 500 ml de água
- 1 maço de agrião
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o rabo, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Acrescente a água e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o agrião e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
Acém com mandioca e cenoura
Ingredientes:
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 mandiocas descascadas e picadas
- 2 cenouras descascadas e fatiadas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 folha de louro
- 500 ml de caldo de carne
- Tomilho para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Cubra com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte as mandiocas e as cenouras e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com o tomilho. Sirva em seguida.
Costela
Ingredientes:
- 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 1 cebola descascada e fatiada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 350 ml de cerveja preta
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 punhado de cebolinha picada
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque as costelas e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Transfira para a panela de pressão e doure. Junte a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.