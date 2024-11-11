A carne moída é uma proteína extremamente versátil, perfeita para criar uma grande variedade de receitas práticas e saborosas, especialmente para quem procura um almoço simples e gostoso. Por ser fácil de temperar e combinar com outros ingredientes, ela se adapta a variadas preparações. Por isso, a seguir, confira 5 receitas práticas com carne moída para o almoço!
Abobrinha recheada com carne moída
Ingredientes
- 4 abobrinhas
- 300 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- Azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Lave bem as abobrinhas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire o miolo das abobrinhas, formando barquinhas. Reserve o miolo para usar no recheio. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada.
Pique o miolo da abobrinha e junte à carne refogada. Adicione também o tomate picado e cozinhe por alguns minutos até que tudo esteja bem incorporado. Tempere a mistura com sal, pimenta-do-reino e páprica. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos.
Recheie cada metade de abobrinha com a mistura de carne moída e coloque-as em uma assadeira levemente untada com azeite. Salpique o queijo ralado sobre as abobrinhas recheadas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com carne moída
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de queijo muçarela ralado
- 1 colher de sopa de azeite
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. Junte o tomate, a ervilha, o milho-verde e as azeitonas à carne moída. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Adicione o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente a salsinha.
Em uma assadeira untada com azeite, faça uma camada de arroz cozido, espalhando uniformemente. Coloque a mistura de carne moída sobre o arroz e espalhe. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Kibe de forno
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 250 g de trigo para kibe
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- 1/2 xícara de chá de salsinha e cebolinha picadas
- 1 tomate picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de água gelada
- Azeite para untar
- Água quente para hidratar o trigo
Modo de preparo:
Coloque o trigo para kibe em uma tigela e cubra com água quente. Deixe descansar por cerca de 30 minutos ou até que o trigo absorva a água e fique macio. Escorra e esprema o excesso de água com as mãos. Em uma tigela grande, misture a carne moída com o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, a cebolinha e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Adicione o azeite e a água gelada para dar umidade e deixe a mistura homogênea.
Unte uma assadeira com azeite. Coloque a mistura de kibe e pressione com as mãos para nivelar, deixando a superfície uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o kibe esteja dourado. Sirva em seguida.
Carne moída com espinafre e ricota
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- Folhas de 1 maço de espinafre
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de ricota esfarelada
- Azeite, noz-moscada em pó, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre rapidamente até murchar. Retire o espinafre da frigideira, deixe esfriar um pouco, esprema para retirar o excesso de líquido e pique-o. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. Acrescente o espinafre picado à carne moída e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture a ricota esfarelada na carne moída com espinafre. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Rocambole de carne moída
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 200 g de presunto fatiado
- 200 g de muçarela fatiada
- Azeite para untar e pincelar
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque a carne moída, a cebola, o alho, o ovo, a farinha de rosca, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e a salsinha. Misture bem até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura de carne sobre uma folha de papel-manteiga untada com azeite. Pressione e espalhe a carne com as mãos, formando um retângulo com aproximadamente 1 cm de espessura.
Distribua as fatias de presunto sobre a carne, deixando uma borda de cerca de 2 cm nas laterais. Em seguida, cubra com as fatias de muçarela. Com a ajuda do papel-manteiga, enrole o rocambole a partir de uma das extremidades, formando um cilindro. Feche bem as laterais para evitar que o recheio escape.
Transfira o rocambole para uma assadeira untada com azeite. Pincele com um pouco de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, ou até que a carne esteja dourada. Sirva em seguida.