Carne

5 receitas práticas com alcatra para o almoço

Os pratos feitos com esse corte bovino são saborosos e práticos
Portal Edicase

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 15:44

Alcatra ao molho madeira (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)
Alcatra ao molho madeira  Crédito: lhmfoto | Shutterstock
A alcatra é um corte de carne bovina muito versátil e bastante apreciado na culinária brasileira. Localizada na parte traseira do boi, oferece um equilíbrio entre maciez e sabor, sendo ideal para preparos rápidos e variados do dia a dia.
Seja grelhada, assada ou cozida, a alcatra combina bem com temperos simples e ingredientes frescos, permitindo a criação de refeições saudáveis e saborosas para deixar o seu almoço com um gostinho especial.
A seguir, veja 5 receitas práticas com alcatra para o almoço!

Alcatra com molho madeira

Ingredientes

  • 500 g de alcatra cortada em bifes
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 xícara de chá de vinho madeira
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1/2 xícara de chá de champignons fatiados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os bifes de alcatra com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça a manteiga e o azeite em fogo médio e doure a alcatra dos dois lados. Reserve. Na mesma frigideira, acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. 
Adicione o vinho e deixe reduzir. Adicione o caldo de carne e o amido de milho dissolvido na água. Mexa até obter um molho homogêneo. Volte a alcatra para a frigideira e adicione os champignons. Cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, transfira para uma travessa e sirva em seguida.

Alcatra com molho de laranja e gengibre

Ingredientes:

  • 4 bifes de alcatra
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • Suco de um limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente tempere os bifes de alcatra com sal, limão e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione os bifes e sele até o ponto desejado. Retire os bifes da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione o gengibre ralado e refogue por alguns segundos.
Em seguida, adicione o suco de laranja, o mel e o molho de soja, misture bem para incorporar. Deixe o molho cozinhar até reduzir e ficar mais espesso. Volte os bifes de alcatra para a frigideira e deixe cozinhar por mais 2-3 minutos no molho, para absorver os sabores. Coloque os bifes no prato e regue com o molho de laranja. Adicione raspas de laranja por cima. Sirva em seguida.

Alcatra com legumes

Ingredientes:

  • 500 g de alcatra em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 4 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, azeite, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os cubos de alcatra e tempere com sal, pimenta-do-reino, metade do alho e suco de limão. Misture bem e deixe marinar. Em uma assadeira, coloque as batatas, a cenoura, a abobrinha, o pimentão e a cebola. Acrescente o restante do alho, sal, pimenta-do-reino, alecrim, tomilho e regue com azeite. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem temperados.
Espalhe os cubos de alcatra temperados sobre os legumes na assadeira e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 40 minutos, ou até que os legumes estejam macios e a carne dourada e cozida. Vire a carne na metade do tempo para dourar uniformemente. Retire do forno e sirva em seguida.
Alcatra grelhada com batatas (Imagem: MaraZe | Shutterstock)
Alcatra grelhada com batatas  Crédito: MaraZe | Shutterstock

Alcatra grelhada com batatas

Ingredientes:

  • 4 bifes de alcatra
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de alho picado
  • 4 batatas com casca cortadas em meia-lua
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela com água e sal, coloque as batatas cortadas e leve ao fogo. Cozinhe até ficarem al tende , escorra a água e reserve as batatas. Em um recipiente, tempere os bifes de alcatra com sal, pimenta-do-reino e alho. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo alto. Adicione os bifes e grelhe até que estejam no ponto desejado. Adicione ramos de alecrim para aromatizar.
Retire os bifes e deixe descansar enquanto finaliza as batatas. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e adicione as batatas cozidas. Frite-as até dourarem dos dois lados. Retire do forno e sirva com os bifes grelhados.

Tiras de alcatra com molho de mel e mostarda

Ingredientes:

  • 500 g de alcatra em tiras
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere as tiras de alcatra com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo alto e frite as tiras de alcatra até que fiquem douradas por fora, mas ainda macias por dentro. Retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, acrescente o alho picado e refogue rapidamente. Em seguida, acrescente o mel e a mostarda.
Misture bem e deixe cozinhar até o molho começar a engrossar levemente. Volte as tiras de alcatra para a frigideira e misture bem, envolvendo-as no molho. Cozinhe até obter um molho espesso. Desligue o fogo e polvilhe cebolinha picada por cima. Sirva em seguida. 

