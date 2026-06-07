Major da PM é preso após confusão terminar com tiros e cerco policial em Guarapari

O major Joel Paulo de Almeida Júnior, da reserva da Polícia Militar, foi preso na noite de sábado (6), após uma confusão por som alto terminar em tiros, ameaças e cerco policial em uma rua do bairro Perocão, em Guarapari.





Tudo começou com uma reclamação feita por uma vizinha, em relação ao volume da música de uma festa que ocorria em uma área da residência do militar aposentado. Insatisfeito com a situação, ele disparou contra a casa da mulher, que acionou o Ciodes (190) em seguida. Uma parede da casa dela foi perfurada.





Segundo a PMES, militares em patrulhamento de rotina foram ao local após contato do Ciodes e constataram que os portões da residência permaneciam fechados, dificultando o contato em decorrência da festa.





As guarnições permaneceram no local e as pessoas que estavam no interior do imóvel foram, gradualmente, liberadas e conduzidas para um local seguro. O policial da reserva remunerada e a esposa permaneceram do lado de dentro.





Enquanto os participantes da festa deixavam a residência, um policial tentou dialogar com o major por meio do portão, porém o homem encontrava-se alterado e passou a ameaçar o policial, ao mesmo tempo em que levou a mão à cintura, segurando uma pistola.





"Durante toda a evolução da ocorrência, o policial, por diversas vezes, abriu o portão de sua residência, portando uma arma de fogo em punho e utilizando colete balístico. Ele também dirigia-se aos policiais militares que realizavam o cerco e a contenção do local, proferindo palavras de ameaça e intimidação".