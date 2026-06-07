Major da PM é preso após confusão terminar com tiros e cerco policial em Guarapari

O major Joel Paulo de Almeida Júnior, da reserva da Polícia Militar, foi preso na noite de sábado (6), após uma confusão por som alto terminar em tiros, ameaças e cerco policial em uma rua do bairro Perocão, em Guarapari.
Tudo começou com uma reclamação feita por uma vizinha, em relação ao volume da música de uma festa que ocorria em uma área da residência do militar aposentado. Insatisfeito com a situação, ele disparou contra a casa da mulher, que acionou o Ciodes (190) em seguida. Uma parede da casa dela foi perfurada.
Segundo a PMES, militares em patrulhamento de rotina foram ao local após contato do Ciodes e constataram que os portões da residência permaneciam fechados, dificultando o contato em decorrência da festa.
As guarnições permaneceram no local e as pessoas que estavam no interior do imóvel foram, gradualmente, liberadas e conduzidas para um local seguro. O policial da reserva remunerada e a esposa permaneceram do lado de dentro.
Enquanto os participantes da festa deixavam a residência, um policial tentou dialogar com o major por meio do portão, porém o homem encontrava-se alterado e passou a ameaçar o policial, ao mesmo tempo em que levou a mão à cintura, segurando uma pistola.
"Durante toda a evolução da ocorrência, o policial, por diversas vezes, abriu o portão de sua residência, portando uma arma de fogo em punho e utilizando colete balístico. Ele também dirigia-se aos policiais militares que realizavam o cerco e a contenção do local, proferindo palavras de ameaça e intimidação".
Ainda conforme a nota da Polícia Militar, em certo momento, Joel efetuou dois disparos de arma de fogo na direção das guarnições que realizavam o isolamento, a contenção e a preservação do perímetro da ocorrência.
Foram feitas novas tentativas de contato, porém a esposa do major posicionou-se do lado de fora do portão, repassando informações sobre as falas dos militares ao marido, que permanecia no interior da residência, por meio de telefone celular.
Devido à alta complexidade do caso, equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado da Polícia Militar (CIOE) foram acionadas e, após horas de negociação, o militar se rendeu e foi encaminhado à UPA do bairro Ipiranga, onde recebeu atendimento antes de ser conduzido para a sede do 10⁰ Batalhão, onde foi autuado por crime militar de ameaça e encaminhado ao Presídio Militar.
Durante buscas realizadas na residência, policiais encontraram uma pistola calibre 380 carregada com dois carregadores contendo 22 munições. O armamento estava no interior de uma panela de barro no balcão de um bar que funciona junto à casa. Outra pistola calibre 9mm, com quatro carregadores contendo 34 munições, também foi apreendida.