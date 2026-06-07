Homem é preso após agredir a esposa, a enteada e filho de 2 anos em Vila Velha

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a companheira, de 38 anos, e a enteada, de 19, na madrugada deste domingo (7), no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a mulher desejava a separação, mas, ao saber disso, o homem atingiu a esposa e a filha dela com socos e pontapés. Depois, ainda ameaçou matá-las com uma faca.





O homem ainda jogou o aparelho celular da mulher no chão, que minutos depois pegou fogo e explodiu enquanto os militares observavam o aparelho. A mulher informou também que o companheiro agrediu o filho do casal de dois anos, entortando o braço da criança que foi socorrida pelo Samu.





O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.





De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por praticar vias de fato, ameaça (2x) e dano qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.