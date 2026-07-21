Advogada morre e 5 ficam feridos em acidente entre carros em Nova Venécia

A advogada Natália Moreira Tetzzner, de 36 anos, morreu em um acidente envolvendo o Volkswagen Gol que dirigia e um Toyota Etios na ES 137, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Os veículos bateram de frente na tarde de segunda-feira (20). Cinco pessoas que estavam no outro carro ficaram feridas.





Natália era servidora da Prefeitura de São Gabriel da Palha. Segundo a Polícia Militar, o motorista do Etios, de 39 anos, relatou que seguia no sentido Nova Venécia quando o Gol conduzido pela advogada invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo.





No Etios também estavam uma mulher de 33 anos, uma adolescente de 15 e duas crianças, de 5 e 8 anos. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O estado de saúde das vítimas não foi informado.





A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES) divulgou nota de pesar pela morte de Natália. Veja abaixo: