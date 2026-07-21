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Colisão na ES 137

Advogada morre e 5 ficam feridos em acidente entre carros em Nova Venécia

Natália Moreira Tetzner, de 36 anos, era servidora da Prefeitura de São Gabriel da Palha e dirigia um Gol; cinco ocupantes do outro veículo, entre eles duas crianças, ficaram feridos

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 11:46

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

21 jul 2026 às 11:46
Natália Moreira Tetzner, de 36 anos, era servidora da prefeitura municipal e morreu no local após batida frontal entre dois veículos
Natália trabalhava como servidora na prefeitura do município Leitores de A Gazeta | Reprodução das redes sociais de Natália

A advogada Natália Moreira Tetzzner, de 36 anos, morreu em um acidente envolvendo o Volkswagen Gol que dirigia e um Toyota Etios na ES 137, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Os veículos bateram de frente na tarde de segunda-feira (20). Cinco pessoas que estavam no outro carro ficaram feridas.


Natália era servidora da Prefeitura de São Gabriel da Palha. Segundo a Polícia Militaro motorista do Etios, de 39 anos, relatou que seguia no sentido Nova Venécia quando o Gol conduzido pela advogada invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo.


No Etios também estavam uma mulher de 33 anos, uma adolescente de 15 e duas crianças, de 5 e 8 anos. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O estado de saúde das vítimas não foi informado.


A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES) divulgou nota de pesar pela morte de Natália. Veja abaixo:

OAB-ES divulga nota de pesar pela morte da advogada Natália Moreira Tetzzner
OAB-ES divulga nota de pesar pela morte da advogada Natália Moreira Tetzzner Reprodução | Instagram @oabespiritosanto

Em nota, a Prefeitura de São Gabriel da Palha também lamentou a morte da servidora e destacou sua atuação como assessora técnica jurídica da Procuradoria-Geral do município.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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