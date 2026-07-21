Abertas 160 vagas em cursos semipresenciais de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos semipresenciais gratuitos no Espírito Santo. O processo seletivo contempla as qualificações de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Básico de Libras, Oratória e Socorrista.





As oportunidades estão distribuídas entre os três cursos, com carga horária de 240 horas cada. Esta é a 2ª oferta de 2026 do Programa Qualificar ES na modalidade.





Conforme o edital, as atividades serão desenvolvidas em formato semipresencial, sendo 228 horas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 12 horas presenciais, distribuídas em dois encontros obrigatórios no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.