Abertas 160 vagas em cursos semipresenciais de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos semipresenciais gratuitos no Espírito Santo. O processo seletivo contempla as qualificações de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Básico de Libras, Oratória e Socorrista.
As oportunidades estão distribuídas entre os três cursos, com carga horária de 240 horas cada. Esta é a 2ª oferta de 2026 do Programa Qualificar ES na modalidade.
Conforme o edital, as atividades serão desenvolvidas em formato semipresencial, sendo 228 horas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 12 horas presenciais, distribuídas em dois encontros obrigatórios no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.
Para participar dos cursos de Básico de Libras e Oratória, é necessário ter diploma de graduação ou declaração de colação de grau emitida por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Já o curso de Socorrista é voltado a candidatos com ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até 4 de agosto, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
O candidato poderá se inscrever em apenas um curso, desde que atenda aos requisitos estabelecidos no edital.
A seleção dos novos alunos será realizada por ordem de inscrição entre os candidatos que atenderem às exigências previstas no edital, até o preenchimento das vagas disponíveis.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 18 de agosto de 2026, e o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem será liberado em 21 de agosto.
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