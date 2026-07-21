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Qualificação

Abertas 160 vagas em cursos semipresenciais de graça no ES

processo seletivo contempla as qualificações de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Básico de Libras, Oratória e Socorrista

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 15:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2026 às 15:15
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso de qualificação semipresencial magnific

Já estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos semipresenciais gratuitos no Espírito Santo. O processo seletivo contempla as qualificações de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Básico de Libras, Oratória e Socorrista. 


As oportunidades estão distribuídas entre os três cursos, com carga horária de 240 horas cada. Esta é a 2ª oferta de 2026 do Programa Qualificar ES na modalidade. 


Conforme o edital, as atividades serão desenvolvidas em formato semipresencial, sendo 228 horas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 12 horas presenciais, distribuídas em dois encontros obrigatórios no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.

Para participar dos cursos de Básico de Libras e Oratória, é necessário ter diploma de graduação ou declaração de colação de grau emitida por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Já o curso de Socorrista é voltado a candidatos com ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos.


As inscrições podem ser feitas até 4 de agosto, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). 


O candidato poderá se inscrever em apenas um curso, desde que atenda aos requisitos estabelecidos no edital. 

A seleção dos novos alunos será realizada por ordem de inscrição entre os candidatos que atenderem às exigências previstas no edital, até o preenchimento das vagas disponíveis. 


O resultado está previsto para ser divulgado no dia 18 de agosto de 2026, e o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem será liberado em 21 de agosto.

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