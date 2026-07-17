Vila Velha oferece aulões gratuitos para Enem e concursos a partir de sábado (18)

O encontro inaugural, no próximo sábado (18), ainda está com inscrições abertas (clique aqui), e abordará os eixos Geopolítica e Meio Ambiente, com o professor Júnior Bola.





Júnior Bola destaca que eventos como esse democratizam a educação e impulsionam quem estuda sozinho, permitindo a troca de dúvidas e percepções entre os alunos. “O processo [do aulão] é muito democrático. Ele traz uma possibilidade que outrora a gente não teria numa sala de aula convencional. Os alunos participam de uma forma muito interativa e às vezes a dúvida ou uma perspectiva abordada por um colega, é algo que você não tinha percebido”, comenta.



O caráter democrático também se reflete no perfil do público, que não tem barreiras de idade. A primeira edição do projeto, realizada no ano passado, abrangeu desde adolescentes a partir do 9º ano até idosos com mais de 60 anos que vão prestar concursos públicos ou o Enem.





São 200 vagas por aula, preenchidas por ordem de inscrição – e o formulário fica aberto só até lotar. Para a aula de abertura, no próximo sábado, o link já está disponível aqui. As inscrições das próximas datas são liberadas sempre 15 dias antes de cada aula.





Confira o cronograma de datas e temas (9h às 11h):

18/07 - Geopolítica e Meio Ambiente, com o professor Júnior Bola e um convidado especialista

15/08 - História Contemporânea, com os professores Gean Jaccoud e Vitor

19/09 - Literatura e Redação, com o professor Fábio Kieffer e convidado

10/10 - Física e Matemática, com o professor Heron Miranda e convidado





Para o secretário de Cultura de Vila Velha, Felipe Marques Fonseca, o projeto cumpre a missão de dar um direcionamento estratégico a quem não pode pagar um cursinho particular.