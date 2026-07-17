Vila Velha oferece aulões gratuitos para Enem e concursos a partir de sábado (18)

Faltando poucos meses para o Enem, as revisões já começam a fazer parte do calendário de estudantes e concurseiros. No sábado (18), o projeto Estudando+ dá início aos aulões de revisão gratuitos, que acontecerão de julho a outubro, no auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, em Vila Velha.
Estão previstos quatro aulões, de 9h às 11h aos sábados, com professores e convidados especialistas sobre cada tema. O projeto aproxima os estudantes de professores experientes e convidados.
O encontro inaugural, no próximo sábado (18), ainda está com inscrições abertas (clique aqui), e abordará os eixos Geopolítica e Meio Ambiente, com o professor Júnior Bola.
Júnior Bola destaca que eventos como esse democratizam a educação e impulsionam quem estuda sozinho, permitindo a troca de dúvidas e percepções entre os alunos. “O processo [do aulão] é muito democrático. Ele traz uma possibilidade que outrora a gente não teria numa sala de aula convencional. Os alunos participam de uma forma muito interativa e às vezes a dúvida ou uma perspectiva abordada por um colega, é algo que você não tinha percebido”, comenta.
O caráter democrático também se reflete no perfil do público, que não tem barreiras de idade. A primeira edição do projeto, realizada no ano passado, abrangeu desde adolescentes a partir do 9º ano até idosos com mais de 60 anos que vão prestar concursos públicos ou o Enem.
São 200 vagas por aula, preenchidas por ordem de inscrição – e o formulário fica aberto só até lotar. Para a aula de abertura, no próximo sábado, o link já está disponível aqui. As inscrições das próximas datas são liberadas sempre 15 dias antes de cada aula.
Confira o cronograma de datas e temas (9h às 11h):
18/07 - Geopolítica e Meio Ambiente, com o professor Júnior Bola e um convidado especialista
15/08 - História Contemporânea, com os professores Gean Jaccoud e Vitor
19/09 - Literatura e Redação, com o professor Fábio Kieffer e convidado
10/10 - Física e Matemática, com o professor Heron Miranda e convidado
Para o secretário de Cultura de Vila Velha, Felipe Marques Fonseca, o projeto cumpre a missão de dar um direcionamento estratégico a quem não pode pagar um cursinho particular.
A proposta do Estudando+ não é, literalmente, fazer o aluno estudar mais, mas sim estudar certo, trazendo conteúdos práticos que farão a diferença no dia da prova. É uma oportunidade real de preparação para quem sonha com a universidade ou com a estabilidade de um concurso
Felipe Fonseca Secretário de Cultura de Vila Velha
Material didático gratuito
Como os encontros ocorrem fora do espaço físico da Biblioteca Municipal Major Fraguinha (onde o projeto nasceu no ano passado), a secretaria também montou uma estrutura itinerante para garantir que o suporte de material didático continuasse acessível.
A cada sábado, uma seleção de livros e apostilas específicos sobre o tema do dia estará disponível no auditório
"A nossa intenção é que o aluno saia de lá e possa enriquecer aquilo que aprendeu no dia. Às vezes, ele chega cheio de dúvidas, assiste ao aulão e depois ainda pode reforçar em casa, com o material disponibilizado ao final do evento, seja em apostilas ou obras literárias", destaca o professor Júnior Bola.
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