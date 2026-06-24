Veja as escolas públicas do ES com melhor nota no Enem 2025; confira lista

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lidera as melhoras notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 entre as escolas públicas no Espírito Santo. A rede tem 18 unidades entre as 20 instituições com maior desempenho na avaliação.





O levantamento foi feito por A Gazeta a partir dos resultados de cada inscrito por instituição educacional (microdados) divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (23).





O primeiro lugar é do Ifes de Vila Velha, com a maior média geral (694,31). O campus de Vitória aparece em segundo, com 668,27. Logo depois, estão as unidades de Cariacica (660,77), Aracruz (648,29) e Colatina (647,29). Veja o ranking completo ao final da matéria.