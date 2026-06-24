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Educação

Veja as escolas públicas do ES com melhor nota no Enem 2025; confira lista

Ifes é destaque do ranking, com 18 unidades entre as 20 melhores

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 11:05

Publicado em 

24 jun 2026 às 11:05

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lidera as melhoras notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 entre as escolas públicas no Espírito Santo. A rede tem 18 unidades entre as 20 instituições com maior desempenho na avaliação.


O levantamento foi feito por A Gazeta a partir dos resultados de cada inscrito por instituição educacional (microdados) divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (23).


O primeiro lugar é do Ifes de Vila Velha, com a maior média geral (694,31). O campus de Vitória aparece em segundo, com 668,27. Logo depois, estão as unidades de Cariacica (660,77), Aracruz (648,29) e Colatina (647,29). Veja o ranking completo ao final da matéria.

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As maiores notas das três unidades mais bem colocadas foram obtidas na prova de redação. A média de pontos em Vila Velha foi de 828; em Vitória, de 769,35; e em Cariacica, de 795,75. 

O campus de Vila Velha também obteve as melhores notas nas demais provas do exame nacional: em Matemática, a média de pontos foi de 737,78; em Linguagens, 633,89; em Ciências Naturais, 642,22; e em Ciências Humanas, 629,67.

Segundo o diretor-geral da unidade, Alexandre Krüger Zocolotti, o resultado reflete o empenho dos estudantes, o apoio das famílias e o trabalho de professores e técnicos-administrativos. Ele afirmou que o reconhecimento reforça a qualidade da formação oferecida pela instituição e incentiva novos investimentos no desenvolvimento acadêmico e humano dos alunos.

Entre as escolas estaduais, os melhores desempenhos ficaram com a EEEFM Marlene Brandão, em Brejetuba, com média de 593,51 pontos; seguida pela EEEFM Victorio Bravim, em Marechal Floriano, com 592,18; e pela EEEFM Ponto do Alto, em Domingos Martins, com 588,99. As instituições completam o top 20, ocupando, respectivamente, as posições 18, 19 e 20 no ranking capixaba. 

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