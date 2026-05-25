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Enem 2026: inscrições começam nesta segunda (25); provas serão em novembro

Uma das novidades deste ano é que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 08:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 mai 2026 às 08:29
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começam nesta segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela internet. O edital da prova foi publicado na última sexta (22).  
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do certame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.  
A taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho.  

Inscrição automática para aluno da rede pública

Uma das novidades deste ano é que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os estudantes do 3º ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. 
O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer, informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário. 
Enem 
O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é considerada a principal forma de entrada na educação superior, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados destas provas para selecionar estudantes. 
Desde o ano passado, o Enem voltou a ser aceito para certificação do ensino médio, no caso dos candidatos com 18 anos completos que alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento e na redação. 
Cronograma
Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho 
Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho 
Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho 
Resultado do atendimento especializado: 19 de junho 
Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro 
 

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