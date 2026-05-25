Fim da escala 6x1 deve beneficiar 212 mil trabalhadores do ES

Mais de 212 mil profissionais do Espírito Santo que atualmente batem ponto seis dias por semana terão a rotina alterada caso o projeto que prevê o fim da escala 6x1 seja aprovado pelo Congresso Nacional. O número corresponde ao total de pessoas no Estado que hoje atuam nesse modelo de jornada e que, com a mudança, passariam a trabalhar em escala 5x2.





Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) traçam um raio-x das jornadas no Estado. Hoje, 554.827 trabalhadores capixabas (72,33% do total identificado) atuam cinco dias da semana e folga dois. A parcela que segue submetida a apenas um dia de descanso semanal representa 27,67% da força de trabalho mapeada.





Além da folga extra, o projeto em tramitação altera o limite da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. No Espírito Santo, o impacto da diminuição da carga horária será ainda mais abrangente: 693.293 pessoas serão alcançadas pela medida, puxadas principalmente pelos setores de comércio, serviços, indústria e logística.





A adoção do modelo divide empresários capixabas em todo o país. Enquanto alguns negócios resolveu mudar o esquema de trabalho, como é o caso do Extrabom, outros negócios temem aumento dos custos e, consequentemente, o desemprego.