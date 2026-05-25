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Dois dias de descanso

Fim da escala 6x1 deve beneficiar 212 mil trabalhadores do ES

Mais de 500 mil profissionais de carteira assinada já atuam cinco dias da semana com direito a dois dias de descanso remunerado

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2026 às 10:48
Pessoa segurando uma carteira de trabalho Arquivo

Mais de 212 mil profissionais do Espírito Santo que atualmente batem ponto seis dias por semana terão a rotina alterada caso o projeto que prevê o fim da escala 6x1 seja aprovado pelo Congresso Nacional. O número corresponde ao total de pessoas no Estado que hoje atuam nesse modelo de jornada e que, com a mudança, passariam a trabalhar em escala 5x2.


Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) traçam um raio-x das jornadas no Estado. Hoje, 554.827 trabalhadores capixabas (72,33% do total identificado) atuam cinco dias da semana e folga dois. A parcela que segue submetida a apenas um dia de descanso semanal representa 27,67% da força de trabalho mapeada.


Além da folga extra, o projeto em tramitação altera o limite da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. No Espírito Santo, o impacto da diminuição da carga horária será ainda mais abrangente: 693.293 pessoas serão alcançadas pela medida, puxadas principalmente pelos setores de comércio, serviços, indústria e logística.


A adoção do modelo divide empresários capixabas em todo o país. Enquanto alguns negócios resolveu mudar o esquema de trabalho, como é o caso do Extrabom, outros negócios temem aumento dos custos e, consequentemente, o desemprego.

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No dia 13 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma mensagem presidencial formalizando o envio do projeto de lei ao Congresso, com pedido de urgência constitucional. 


“Não faz sentido que, em pleno século 21, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar seis dias por semana para descansar apenas um dia. Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos”, afirmou o presidente em pronunciamento no Dia do Trabalhador.


Em todo o país, o levantamento do MTE identificou a jornada de 44,7 milhões de pessoas. Desse montante, cerca de um terço ainda trabalha na escala 6x1, o que equivale a 14,9 milhões de brasileiros que seriam diretamente beneficiados pela migração para o modelo 5x2.


Os dados mostram ainda que 38,6 milhões de profissionais cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais no Brasil. A esmagadora maioria (37,2 milhões) atua no teto atual de 44 horas, enquanto 1,4 milhão trabalham entre 40,1 e 43,9 horas semanais.


Na divisão regional, o Sudeste concentra, com folga, o maior volume de trabalhadores no modelo 6x1, somando 7 milhões de pessoas. O Nordeste aparece em terceiro lugar.

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