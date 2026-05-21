Deputados do ES recuam e retiram assinaturas de emendas que adiam fim da escala 6x1

Após a repercussão da divulgação de lista em que quatro deputados federais do Espírito Santo aparecem entre os parlamentares que assinaram duas emendas que podem adiar a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 por até 10 anos, além de criar brechas para jornadas de até 52 horas semanais, os deputados Da Vitória (PP) e Amaro Neto (PP) registraram pedido de retirada de suas assinaturas das propostas.





Os requerimentos de retirada das assinaturas foram protocolados na Câmara dos Deputados na quarta-feira (20). A reportagem teve acesso, nesta quinta-feira (21), aos pedidos dos deputados.





Com a solicitação feita por Amaro e Da Vitória, as emendas agora deverão seguir sendo apoiadas somente por outros dois deputados do Estado: Evair de Melo (PP) e Messias Donato (União). As propostas das quais estão desembarcando dois parlamentares capixabas alteram o texto original da PEC, em tramitação na Câmara dos Deputados, que prevê a redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 36 horas por semana.





Na terça-feira (19), os deputados do Estado afirmaram à reportagem de A Gazeta ser favoráveis à PEC pelo fim da escala 6x1 e alegaram ter assinado as emendas para permitir a discussão sobre o assunto na Comissão Especial da Câmara, além do maior tempo de adaptação para as empresas.





Já em nota conjunta encaminhada à imprensa nesta quinta-feira (21), Amaro e Da Vitória dizem que “a decisão foi tomada para evitar interpretações equivocadas sobre o posicionamento dos parlamentares, que deixam claro ser favoráveis à PEC e votarão pela aprovação da proposta”.





Os parlamentares, que são correligionários, concluem o comunicado frisando que “ambos defendem que o debate avance no Congresso com responsabilidade, diálogo e segurança para trabalhadores, empregos e economia”.