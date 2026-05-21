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Posse irregular

Cobras, caramujos e até baratas são resgatados em operação em Vila Velha

Mais de 70 animais foram recolhidos durante ação conjunta; responsável foi autuado por crime ambiental

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 18:24

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 mai 2026 às 18:24
Insetos e cobras estão entre os animais resgatados em casa de Vila Velha PCES/Divulgação

Cobras, caramujos e até baratas foram resgatados em uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (21), em Vila Velha. Mais de 70 animais nativos estavam abrigados em uma casa localizada na Rua João Evangelista de Souza, na divisa entre os bairros Nova Itaparica e Guaranhuns.


Essa ação "peculiar" foi deflagrada pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em parceria com o Ibama e a Prefeitura Municipal de Vila Velha, após uma denúncia.


No local, descobriu-se que quem tinha a posse irregular dos animais era um auxiliar de dedetização, que foi autuado por crime ambiental, conforme explicou o delegado Leandro Piquet, titular da DPMA.


“Não eram animais que ele conseguia durante as atividades de trabalho. Encontramos diversas armadilhas, material para acampar, para transporte, então, possivelmente, ele retirava da natureza e comprava também. Existe um mercado de venda de animais silvestres muito intenso na Grande Vitória.”

Até piolho de cobra foi resgatado durante operação em Vila Velha PCES/Divulgação

Entre os animais recolhidos, em situação de maus-tratos ou mortos, estavam duas cobras, dois sapos, mais de 20 caramujos, mais de dez aranhas, uma lagartixa, um coleiro, mais de 20 escorpiões, um cágado, um piolho de cobra, uma lacraia e cinco baratas, de um tipo específico.


Piquet reforça que as autoridades vêm atuando com mais rigor contra a manutenção clandestina de animais silvestres. Apenas neste ano, mais de 500 espécimes foram resgatados.


Os animais encontrados nesta quinta-feira (21) foram recolhidos pelo Ibama, para a adoção das medidas cabíveis, inclusive avaliação clínica, tratamento e reabilitação. As espécies aptas serão reintroduzidas na natureza ou encaminhadas a centros de manejo e reabilitação que ofereçam condições adequadas para sua sobrevivência.

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