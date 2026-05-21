Cobras, caramujos e até baratas são resgatados em operação em Vila Velha

Cobras, caramujos e até baratas foram resgatados em uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (21), em Vila Velha. Mais de 70 animais nativos estavam abrigados em uma casa localizada na Rua João Evangelista de Souza, na divisa entre os bairros Nova Itaparica e Guaranhuns.





Essa ação "peculiar" foi deflagrada pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em parceria com o Ibama e a Prefeitura Municipal de Vila Velha, após uma denúncia.





No local, descobriu-se que quem tinha a posse irregular dos animais era um auxiliar de dedetização, que foi autuado por crime ambiental, conforme explicou o delegado Leandro Piquet, titular da DPMA.





“Não eram animais que ele conseguia durante as atividades de trabalho. Encontramos diversas armadilhas, material para acampar, para transporte, então, possivelmente, ele retirava da natureza e comprava também. Existe um mercado de venda de animais silvestres muito intenso na Grande Vitória.”