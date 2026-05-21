Homem é preso após arrombar máquina de bichinhos de pelúcia em shopping de Vila Velha

Um homem, identificado como João Paulo Benevides Mafalda, de 34 anos, foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (20) suspeito de furtar dinheiro de máquinas de bichinhos de pelúcia e figurinhas em um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.





Segundo a Polícia Civil, a equipe foi acionada pela segurança do shopping após o suspeito ser flagrado arrombando os equipamentos instalados no interior do estabelecimento.





Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a abordagem e encontraram com o homem R$ 50 em espécie, além de ferramentas usadas na ação criminosa e objetos pessoais. Ele foi levado para o 6º Distrito Policial de Vila Velha.





De acordo com as investigações, o suspeito utilizava uma chave de fenda para violar as máquinas e retirar o dinheiro armazenado nos equipamentos.





A titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegada Isabella Miranda, informou que imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o homem praticava os furtos.





“Além disso, o representante das máquinas reconheceu o suspeito como possível autor de outros arrombamentos semelhantes ocorridos em diferentes máquinas de outros estabelecimentos ”, disse a delegada.





Ainda segundo Isabella Miranda, o suspeito confessou o crime durante depoimento. A polícia também informou que ele possui outros registros criminais e já foi identificado como autor de furtos semelhantes.





Após os procedimentos de praxe, João Paulo foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.