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Flagrado

Homem é preso após arrombar máquina de bichinhos de pelúcia em shopping de Vila Velha

Suspeito de 34 anos foi flagrado pela segurança do estabelecimento e confessou o crime, segundo a Polícia Civil

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 mai 2026 às 10:39
A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial de Vila Velha Reprodução/Google Street View

Um homem, identificado como João Paulo Benevides Mafalda, de 34 anos, foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (20) suspeito de furtar dinheiro de máquinas de bichinhos de pelúcia e figurinhas em um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.


Segundo a Polícia Civil, a equipe foi acionada pela segurança do shopping após o suspeito ser flagrado arrombando os equipamentos instalados no interior do estabelecimento.


Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a abordagem e encontraram com o homem R$ 50 em espécie, além de ferramentas usadas na ação criminosa e objetos pessoais. Ele foi levado para o 6º Distrito Policial de Vila Velha.


De acordo com as investigações, o suspeito utilizava uma chave de fenda para violar as máquinas e retirar o dinheiro armazenado nos equipamentos.


A titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegada Isabella Miranda, informou que imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o homem praticava os furtos.


Além disso, o representante das máquinas reconheceu o suspeito como possível autor de outros arrombamentos semelhantes ocorridos em diferentes máquinas de outros estabelecimentos”, disse a delegada.


Ainda segundo Isabella Miranda, o suspeito confessou o crime durante depoimento. A polícia também informou que ele possui outros registros criminais e já foi identificado como autor de furtos semelhantes.


Após os procedimentos de praxe, João Paulo foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

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