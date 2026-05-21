Belo é a primeira atração de novo evento musical ao ar livre em Vila Velha; veja detalhes

O cantor Belo retorna ao Espírito Santo para um show em Vila Velha no dia 8 de agosto. A apresentação faz parte da primeira edição do Vila Sunset, novo evento musical ao ar livre, com programação voltada ao pagode, e será realizada no estacionamento do Shopping Vila Velha.





A proposta do evento é ocupar o espaço aberto durante a tarde e a noite, reunindo público em um formato que combina música ao vivo e estrutura de alimentação. A programação está prevista para começar no período da tarde e seguir até a meia-noite.





Com uma carreira consolidada no pagode romântico, Belo é dono de sucessos que marcaram gerações, como “Perfume”, “Farol das Estrelas”, “Derê” e “Reinventar”. Ex-vocalista do Soweto, grupo que ajudou a popularizar o gênero nos anos 1990, o artista segue em evidência no cenário nacional. Recentemente participou da novela Três Graças, reforçando seu talento também na atuação.





Os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (25), a partir do meio-dia, pelo site TicketBolt. O evento contará com diferentes setores para o público, incluindo a área open bar, a área VIP e os lounges.