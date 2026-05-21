Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Belo é a primeira atração de novo evento musical ao ar livre em Vila Velha; veja detalhes
Vem aí!

Belo é a primeira atração de novo evento musical ao ar livre em Vila Velha; veja detalhes

Show acontece em agosto e marca novo evento musical na cidade; vendas de ingresso começam na próxima segunda (25)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 11:13

Cantor Belo
Cantor Belo Bruno dos Santos/Folhapress

O cantor Belo retorna ao Espírito Santo para um show em Vila Velha no dia 8 de agosto. A apresentação faz parte da primeira edição do Vila Sunset, novo evento musical ao ar livre, com programação voltada ao pagode, e será realizada no estacionamento do Shopping Vila Velha.


A proposta do evento é ocupar o espaço aberto durante a tarde e a noite, reunindo público em um formato que combina música ao vivo e estrutura de alimentação. A programação está prevista para começar no período da tarde e seguir até a meia-noite.


Com uma carreira consolidada no pagode romântico, Belo é dono de sucessos que marcaram gerações, como “Perfume”, “Farol das Estrelas”, “Derê” e “Reinventar”. Ex-vocalista do Soweto, grupo que ajudou a popularizar o gênero nos anos 1990, o artista segue em evidência no cenário nacional. Recentemente participou da novela Três Graças, reforçando seu talento também na atuação. 


Os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (25), a partir do meio-dia, pelo site TicketBolt. O evento contará com diferentes setores para o público, incluindo a área open bar, a área VIP e os lounges.

Serviço

1ª Edição do Vila Sunset
Atração: Belo
Data: 8 de agosto
Local: estacionamento do Shopping Vila Velha
Ingressos: venda online a partir de segunda-feira (25), pelo site TicketBolt

Veja Também 

Luedji Luna e MC Tha farão show gratuito na Teia Nacional

Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha

Fat Family faz show gratuito em Vila Velha

Fat Family fará show gratuito em Vila Velha; saiba como participar

BTS, Shakira e Madonna

Madonna, Shakira e BTS cantarão no show do intervalo da final da Copa do Mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Show Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Internacional do Chá: 7 opções para ajudar a saúde digestiva
Imagem de destaque
Prisão de ventre: 6 dicas práticas para estimular o trânsito intestinal
Acidente entre carros e caminhão deixa dois mortos na ES 080 em São Domingos do Norte
Duas pessoas morrem em acidente com 3 veículos em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados