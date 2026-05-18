Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha

Depois de mais de uma década, o maior encontro dos pontos de cultura do Brasil está de volta, e com um marco histórico. A 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura será realizada entre os dias 19 e 24 de maio, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, sendo a primeira edição fora de uma capital e também a primeira a acontecer em território indígena.





Com programação gratuita, o evento promete transformar o município em um grande território de cultura viva, reunindo mais de 200 atividades entre shows, cortejos, cinema, performances, feiras criativas, rodas culturais e manifestações indígenas.





Entre os destaques estão os shows de Luedji Luna, que se apresenta no dia 21 de maio, e MC Tha, no dia 22. Outro nome aguardado é Armandinho, que sobe ao palco com participação especial do saxofonista Spok, em um encontro que mistura reggae, frevo e ritmos populares.