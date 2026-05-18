Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha

Depois de mais de uma década, o maior encontro dos pontos de cultura do Brasil está de volta, e com um marco histórico. A 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura será realizada entre os dias 19 e 24 de maio, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, sendo a primeira edição fora de uma capital e também a primeira a acontecer em território indígena.
Com programação gratuita, o evento promete transformar o município em um grande território de cultura viva, reunindo mais de 200 atividades entre shows, cortejos, cinema, performances, feiras criativas, rodas culturais e manifestações indígenas.
Entre os destaques estão os shows de Luedji Luna, que se apresenta no dia 21 de maio, e MC Tha, no dia 22. Outro nome aguardado é Armandinho, que sobe ao palco com participação especial do saxofonista Spok, em um encontro que mistura reggae, frevo e ritmos populares.
Para além dos shows, a Teia Nacional é um espaço estratégico de articulação entre os chamados “pontos de cultura”, grupos e coletivos reconhecidos por desenvolver ações culturais em seus territórios. Criada a partir do Programa Cultura Viva, a rede reúne hoje mais de 16 mil iniciativas em todo o país.
Nesta edição, o evento traz como tema a justiça climática, conectando cultura, meio ambiente e saberes ancestrais. A proposta ganha ainda mais força por acontecer em territórios indígenas Tupiniquim e Guarani, colocando no centro da programação discussões sobre preservação, bem viver e identidade.
A cerimônia oficial de abertura será no dia 21 de maio, no Sesc Praia Formosa, com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site https://teianacional2026.cultura.gov.br/ .
Programação artístico-cultural
19 de maio (terça-feira)
8h | Exposição “Você já Escutou a Terra?” - Arena Praça Espanhola
14h30 | Companhia Loucurarte – “14 Anos: Canções e Momentos” - Palco Beija-Flor
16h | ReciclaSom: Música que Transforma (RJ) - Palco Beija-Flor
18h30 | Show Pimenta Rosa - Palco Trama
20h | Show Maria Laurinda Adão - Palco Trama
20 de maio (quarta-feira)
8h30 | Boi Calemba Pintadinho - Palco Beija-Flor
13h | Amazonina – Um Espetáculo Nortista - Palco Beija-Flor
18h30 | Sol na Macambira: 20 anos - Palco Trama
21h | Maciel Salú convida Anderson Miguel e Isadora Melo - Palco Trama
Horário a confirmar | Noite Cultural na Aldeia Irajá - Aldeia Irajá
21 de maio (quinta-feira)
9h | Cortejo de abertura - Espaço Externo SESC
16h | Desfile “Estética da Diversidade Cultural” - Palco Beija-Flor
16h | Abertura do Cine Teia - Salão Madrid
18h30 | Espetáculo “Nhe’ẽ Ambá – A Morada dos Anjos” - Palco Trama
20h | Bailando Sin Fronteras pela Justiça Climática - Palco Trama
21h30 | Show de Gean Pankararu - Palco Trama
23h | Show de Luedji Luna - Palco Trama
22 de maio (sexta-feira)
9h20 | Musical “Anjos da Lata: Uma Viagem Pelo Brasil” - Palco Beija-Flor
12h30 | Nganga Nzila: Saberes Ancestrais para o Bem Viver - Palco Beija-Flor
16h30 | Mestre Eduardo Vieira: Pororocando a Musicalidade Amazônica - Palco Beija-Flor
17h | Canto em Roda do Povo Kaingang - Palco Trama
17h20 | BRÔ MCs - Palco Trama
17h30 | Cine Teia – Sessão 2 - Salão Madrid
19h | Show MC Tha - Palco Trama
20h30 | Regional da Nair - Palco Trama
22h | Afoxé Oyá Alaxé - Palco Trama
23 de maio (sábado)
9h às 17h | Mostra de Curtas “Tesouros vivos, Memória e Territórios”
10h | Exibição especial do filme “TATATXI ogwata porã djawe” - Salão Madrid
13h | Kaingang SOU - Palco Beija-Flor
14h30 | Tambores do Sertão - Palco Beija-Flor
17h | Cine Teia – Sessão 3 - Salão Madrid
19h30 | Vida de Mamulengo - Palco Trama
20h | GUADAKAN - Auditório Raiz
21h | Tiocapone Show “O Lado Negro das Coisas” - Palco Trama
22h30 | Armandinho com participação especial de Spok - Palco Trama
24 de maio (domingo)
8h | Amazônia Criativa de Artes Integradas - Palco Beija-Flor
9h30 | Tambores do Tocantins - Palco Beija-Flor
10h30 | Som da Tradição: Banda Cabaçal São José - Salão Valência
14h | Show Bantus e Caetés - Palco Beija-Flor