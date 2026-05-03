Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz

O Espírito Santo tem ampliado suas rotas de turismo de experiência, e em Aracruz, no litoral Norte do Estado, o destaque é o turismo étnico em aldeias indígenas. Mais do que passeios, as visitas proporcionam uma imersão na cultura dos povos originários, com vivências que valorizam tradições, saberes e a relação com a natureza. Confira:
Aldeia Temática Tekoa Mirim
Localizada às margens do Rio Piraquê-Açu, a cerca de 80 km de Vitória, a aldeia oferece um roteiro completo de etnoturismo com foco na cultura Mbyá Guarani. A experiência inclui apresentações culturais, contato com a rotina da comunidade, venda de artesanato e passeios de barco ou caiaque pelo rio.
As visitas acontecem de terça a domingo, das 9h às 16h, mediante agendamento, com entrada a R$ 40 por pessoa. O passeio de barco ou caiaque custa R$ 35. Para quem deseja uma imersão ainda maior, a aldeia também oferece hospedagem, com diária para casal a R$300, com café da manhã incluso. Agendamento pelo contato (27) 99651-2514.
Aldeia Três Palmeiras
Também em Aracruz, a Aldeia Três Palmeiras abre suas portas para visitantes interessados em conhecer de perto a cultura Guarani. A programação inclui visitas guiadas, apresentações de danças tradicionais, pintura corporal e experiências gastronômicas, como o preparo de peixe na brasa.
O roteiro passa ainda pelo centro cultural da aldeia, onde é possível entender mais sobre a história e o modo de vida da comunidade, além de adquirir peças de artesanato produzidas pelos moradores. As visitas são agendadas pelo contato (27) 99847-7478.
Aldeia Nova Esperança (Tekoa Ka’aguy Porã)
A Aldeia Nova Esperança aposta no turismo sustentável como ferramenta de preservação ambiental e valorização cultural. Fundada pelo líder Wera Djekupe, a comunidade já se destaca pelo reflorestamento de mais de 280 mil mudas de espécies nativas e frutíferas.
O projeto inclui trilhas ecológicas, atividades de educação ambiental e a criação de um centro de recepção para visitantes. A aldeia está localizada na região de Santa Cruz e o acesso é feito pela Estrada Aldeia Nova Esperança, na zona rural do município, próximo ao Rio Piraqueaçu. Contato para visitação é feito por meio do Cacique Josuel, pelo número (27) 99989-0780.
Aldeia Boa Esperança
Na Aldeia Boa Esperança, em Santa Cruz (Aracruz), o artesanato é hoje a principal fonte de renda e também um meio de valorização cultural, especialmente entre as mulheres.
O local também tem investido no turismo de experiência, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a história do povo Guarani, participar de vivências tradicionais e experimentar a culinária indígena. As visitas devem ser agendadas previamente pelo telefone (24) 99993-0265.