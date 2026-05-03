Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz

Localizada às margens do Rio Piraquê-Açu, a cerca de 80 km de Vitória, a aldeia oferece um roteiro completo de etnoturismo com foco na cultura Mbyá Guarani. A experiência inclui apresentações culturais, contato com a rotina da comunidade, venda de artesanato e passeios de barco ou caiaque pelo rio.





As visitas acontecem de terça a domingo, das 9h às 16h, mediante agendamento, com entrada a R$ 40 por pessoa. O passeio de barco ou caiaque custa R$ 35. Para quem deseja uma imersão ainda maior, a aldeia também oferece hospedagem, com diária para casal a R$300, com café da manhã incluso. Agendamento pelo contato (27) 99651-2514.