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Turismo

O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Seja em parques, lavandário ou piscinas naturais, Pedra Azul apresenta diversos passeios fora dos holofotes
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 12:44

Pedra Azul apresenta novidades e passeios tradicionais neste inverno Marcelo Prest

Localizada na região serrana no Espírito Santo, Pedra Azul se destaca como um dos destinos mais procurados por capixabas e turistas. O local combina clima ameno com paisagens marcadas por montanhas, além de possuir diversos restaurantes, trilhas e piscinas naturais.


Pensando nisso, HZ separou 5 lugares para você visitar. Confira!


Parque Estadual da Pedra Azul


O parque é um dos principais cartões-postais do Espírito Santo e possui trilhas, piscinas naturais e até escalada. Para visitar, é preciso agendar pelo portal Agenda ES. O local funciona de terça a domingo, das 8h às 16h. O percurso mistura caminhada leve com trechos mais desafiadores e entrega vistas de tirar o fôlego.


Empório Dei Nonni


Se você procura diversidade gastronômica, o Empório Dei Nonni pode ser o local ideal. Com opções que vão de hamburguer a risoto, lá funciona ainda uma loja de conveninência. A vista para a Pedra Azul e Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a refeição se torna uma experiência ainda mais charmosa. Na parte superior, funciona ainda o Terrazzo Dei Nonni, uma balada com música ao vivo.

Empório Dei Nonni, em Pedra Azul
Empório Dei Nonni, em Pedra Azul Reprodução Instagram @emporiodeinonni

Passeio de balão


O passeio de balão em Pedra Azul é outra atração imperdível. Realizada pela Voe Pedra Azul, a experiência não é só para so aventureiros, mas também aqueles que não dispensam a oportunidade de assistir ao pôr do sol e lindas paisagens.

Passeio de balão em Pedra Azul
Passeio de balão em Pedra Azul Instagram @voe.pedraazul

Circuito dos Orgânicos e Naturais

Um passeio em meio a propriedades com alimentos naturais e natureza? Também temos. O Circuito dos Orgânicos e Naturais é aberto ao público, com a possibilidade de acompanhar a produção de mel, um sítio com "colhe e pague" de morangos orgânicos e até mesmo restaurantes da gastronomia francesa.

No Apiário Florin é possível conhecer de perto a produção de mel
No Apiário Florin é possível conhecer de perto a produção de mel. Carlos Palito

Caminho das Flores

A rota Caminho das Flores oferece ótimos restaurantes e cafeterias, turismo de experiência na cervejaria artesanal e lavandário, além de pousadas aconchegantes. O nome do trajeto se refere a Pedra das Flores, quase 30 espécies de orquídeas e mais de 50 espécies de bromélias, exclusivas da região.

Caminho das Flores, Pedra Azul, Domingos Martins
Caminho das Flores, em Pedra Azul, Domingos Martins. Giovana Duarte

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