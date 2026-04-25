O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Localizada na região serrana no Espírito Santo, Pedra Azul se destaca como um dos destinos mais procurados por capixabas e turistas. O local combina clima ameno com paisagens marcadas por montanhas, além de possuir diversos restaurantes, trilhas e piscinas naturais.
Pensando nisso, HZ separou 5 lugares para você visitar. Confira!
Parque Estadual da Pedra Azul
O parque é um dos principais cartões-postais do Espírito Santo e possui trilhas, piscinas naturais e até escalada. Para visitar, é preciso agendar pelo portal Agenda ES. O local funciona de terça a domingo, das 8h às 16h. O percurso mistura caminhada leve com trechos mais desafiadores e entrega vistas de tirar o fôlego.
Empório Dei Nonni
Se você procura diversidade gastronômica, o Empório Dei Nonni pode ser o local ideal. Com opções que vão de hamburguer a risoto, lá funciona ainda uma loja de conveninência. A vista para a Pedra Azul e Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a refeição se torna uma experiência ainda mais charmosa. Na parte superior, funciona ainda o Terrazzo Dei Nonni, uma balada com música ao vivo.
Passeio de balão
O passeio de balão em Pedra Azul é outra atração imperdível. Realizada pela Voe Pedra Azul, a experiência não é só para so aventureiros, mas também aqueles que não dispensam a oportunidade de assistir ao pôr do sol e lindas paisagens.
Circuito dos Orgânicos e Naturais
Um passeio em meio a propriedades com alimentos naturais e natureza? Também temos. O Circuito dos Orgânicos e Naturais é aberto ao público, com a possibilidade de acompanhar a produção de mel, um sítio com "colhe e pague" de morangos orgânicos e até mesmo restaurantes da gastronomia francesa.
Caminho das Flores
A rota Caminho das Flores oferece ótimos restaurantes e cafeterias, turismo de experiência na cervejaria artesanal e lavandário, além de pousadas aconchegantes. O nome do trajeto se refere a Pedra das Flores, quase 30 espécies de orquídeas e mais de 50 espécies de bromélias, exclusivas da região.