Pedra Azul: roteiro vai de paladares exóticos a passeios alternativos

Que Pedra Azul é um dos destinos mais procurados do Espírito Santo nós já sabemos! Fato é que essa pequena localidade de Domingos Martins também ganhou fama nacionalmente e foi - recentemente - eleita como o 2º destino mais acolhedor do Brasil, conforme a Traveller Review Awards.
Pensando nisso, HZ decidiu explorar um pouco mais desse cantinho romântico, bucólico e aconchegante. Mas muita calma, caro leitor! Hoje o nosso roteiro não envolve os passeios tradicionais, como cervejarias, o icônico lavandário e até as piscinas naturais do Parque Estadual da Pedra Azul.
O QUE FAREMOS ENTÃO?
Primeiro é importante saber que nós listamos alguns lugares que envolvem turismo de experiência e outros para lá de inusitados. Esse compilado, somado a muita disposição e criatividade, resultou em um roteiro fora do óbvio. Veja abaixo as nossas dicas para você se inspirar:
KOMBUCHA
Você já ouviu falar em kombucha? E mais: sabia que existe uma fábrica no Espírito Santo? Para explicar melhor, a kombucha é uma bebida milenar, com origem na Ásia, preparada com a infusão ou extrato da camellia sinensis - a mesma do chá verde ou preto - e fermentada através de uma colônia de leveduras e bactérias chamada de scoby.
E foi justamente nesse clima de Pedra Azul, com uma temperatura amena, que nasceu o Lab Kombucha, dos proprietários Cecilia e Ricardo. Segundo eles - e aprovada por este jornalista - é uma bebida diferenciada em sabor e aroma. Entre as opções: maracujá, morango, framboesa e tangerina.
“O mercado capixaba está nos surpreendendo e nos ensinando muito. As vendas são crescentes, cada vez mais pessoas estão conhecendo a kombucha e inserindo na rotina hábitos saudáveis. Esse é só o começo da história dessa bebida que leva saúde para vida das pessoas!”, diz a proprietária do Lab Kombucha, localizado na entrada da Rota do Lagarto.
AULA DE CULINÁRIA FRANCESA
O paladar é outro assunto importante quando se trata de Pedra Azul. Com tantos bons restaurantes na região, HZ descobriu um estabelecimento na Rota do Lagarto que oferece um serviço diferente. Voltado à culinária francesa, o Le Jardin du Cuisinier está apostando em minicursos práticos de um menu legítimo da França - com um toque capixaba.
Por meio de uma viagem gastronômica, o chef David Jobert convida os participantes a colocarem a mão na massa - sem tanta teoria - e preparar uma entrada, prato principal e sobremesa especial. No final, é claro, todos se deliciam com o menu pronto, podendo até levar um convidado.
Há menus de creme brulées, terroirs de france, saveurs de france, entre outros. Os interessados deverão fazer o agendamento prévio pelo Whatsapp (28) 99901-3177. É importante saber que as aulas acontecem apenas para grupos. O valor dos cursos variam de R$ 260 a R$ 620.
EXPERIÊNCIA COM ABELHAS
O Apiário Florin é sinônimo de turismo de experiência. Os visitantes podem conhecer de perto as colmeias, aprender sobre a importância e produção das abelhas, se conectar com a natureza e experimentar produtos locais exclusivos. A visitação é liberada pelo agrônomo Arno Wieringa e conta com o fornecimento de equipamentos de segurança, como macacão de apicultor, botas e luvas.
Importante saber: O horário de saída é sempre às 9h e o passeio dura em média uma hora e meia. É recomendado o uso de roupas leves, filtro solar, repelente e calçados confortáveis. Não usar perfume com cheiro forte. Idade mínima: 18 anos. O valor é de R$ 125 por pessoa (sendo no mínimo 2 e no máximo 6).
Cabe ressaltar que a visita ocorre apenas em dias ensolarados, respeitando, assim, a saúde e bem-estar das abelhas. Em caso de períodos de chuva e frio mais intenso a visita será remarcada ou desmarcada com reembolso 100% do valor. O agendamento é feito pelo Whatsapp (27) 99768-3521.
PRODUÇÃO DE SHIITAKE E SABORES EXÓTICOS
É dentro do Circuito dos Orgânicos e Naturais que Pedra Azul também oferece boas surpresas para quem busca destinos diferenciados. O empreendimento Chez Domaine possui uma produção de shiitake, tipo de cogumelo feito a partir de um fungo decompositor. Rico em proteínas e bom para a imunidade, o shiitake pode ser consumido in natura e tem até propriedades anticâncer.
O local dispõe de um restaurante, em que o menu oferece diversos pratos onde o shiitake é o principal ingrediente. Já adianto que o shiitake orgânico na manteiga é uma boa pedida. Além do cogumelo, uma outra iguaria de sabor inconfundível e aspecto peculiar também faz sucesso por ali: o escargot.
Os famosos caracóis da gastronomia francesa certamente chamam atenção em terras capixabas. Esse é um daqueles pratos que, além de gerar curiosidade por ser excêntrico, também pode ser apreciado de maneira única em Pedra Azul. O prato de escargots à bourguignone custa cerca de R$ 80.
GOLFE
Por fim, a nossa última dica fica localizada, na verdade, na divisa de Pedra Azul com Vargem Alta. Mas está valendo, né? Por um acaso, você já imaginou ter a experiência de jogar golfe nas montanhas capixabas? Pois saiba que é possível. E nem precisa ter o equipamento completo.
Com 370 metros, o campo do hotel Natureza Eco Lodge possui 9 buracos (o oficial é composto por 18), por isso é preciso jogar dois jogos para completar uma partida. O local dispõe de todas as facilidades para ter uma boa experiência com o esporte. Há restaurante e hospedagem diferenciada no empreendimento. A aula é feita mediante agendamento e o valor é de R$ 150 por aluno.