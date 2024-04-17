Pedra Azul: roteiro vai de paladares exóticos a passeios alternativos

Fábrica de kombucha em Pedra Azul Crédito: Renan Moyses

Pensando nisso, HZ decidiu explorar um pouco mais desse cantinho romântico, bucólico e aconchegante. Mas muita calma, caro leitor! Hoje o nosso roteiro não envolve os passeios tradicionais, como cervejarias, o icônico lavandário e até as piscinas naturais do Parque Estadual da Pedra Azul.

Parque Estadual da Pedra Azul, um verdadeiro cartão postal Crédito: Palê Zuppani

O QUE FAREMOS ENTÃO?

Primeiro é importante saber que nós listamos alguns lugares que envolvem turismo de experiência e outros para lá de inusitados. Esse compilado, somado a muita disposição e criatividade, resultou em um roteiro fora do óbvio. Veja abaixo as nossas dicas para você se inspirar:

KOMBUCHA

Você já ouviu falar em kombucha? E mais: sabia que existe uma fábrica no Espírito Santo? Para explicar melhor, a kombucha é uma bebida milenar, com origem na Ásia, preparada com a infusão ou extrato da camellia sinensis - a mesma do chá verde ou preto - e fermentada através de uma colônia de leveduras e bactérias chamada de scoby.

A Cecília é a proprietária do Lab Kombucha, em Pedra Azul Crédito: Arquivo pessoal

E foi justamente nesse clima de Pedra Azul, com uma temperatura amena, que nasceu o Lab Kombucha, dos proprietários Cecilia e Ricardo. Segundo eles - e aprovada por este jornalista - é uma bebida diferenciada em sabor e aroma. Entre as opções: maracujá, morango, framboesa e tangerina.

“O mercado capixaba está nos surpreendendo e nos ensinando muito. As vendas são crescentes, cada vez mais pessoas estão conhecendo a kombucha e inserindo na rotina hábitos saudáveis. Esse é só o começo da história dessa bebida que leva saúde para vida das pessoas!”, diz a proprietária do Lab Kombucha, localizado na entrada da Rota do Lagarto.

AULA DE CULINÁRIA FRANCESA

O paladar é outro assunto importante quando se trata de Pedra Azul. Com tantos bons restaurantes na região, HZ descobriu um estabelecimento na Rota do Lagarto que oferece um serviço diferente. Voltado à culinária francesa, o Le Jardin du Cuisinier está apostando em minicursos práticos de um menu legítimo da França - com um toque capixaba.

Um dos pratos ensinados na aula é a coxa de pato confitado ao molho de vinho do porto com sabor de lavanda Crédito: Arquivo pessoal

Por meio de uma viagem gastronômica, o chef David Jobert convida os participantes a colocarem a mão na massa - sem tanta teoria - e preparar uma entrada, prato principal e sobremesa especial. No final, é claro, todos se deliciam com o menu pronto, podendo até levar um convidado.

Há menus de creme brulées, terroirs de france, saveurs de france, entre outros. Os interessados deverão fazer o agendamento prévio pelo Whatsapp (28) 99901-3177. É importante saber que as aulas acontecem apenas para grupos. O valor dos cursos variam de R$ 260 a R$ 620.

EXPERIÊNCIA COM ABELHAS

O Apiário Florin é sinônimo de turismo de experiência. Os visitantes podem conhecer de perto as colmeias, aprender sobre a importância e produção das abelhas, se conectar com a natureza e experimentar produtos locais exclusivos. A visitação é liberada pelo agrônomo Arno Wieringa e conta com o fornecimento de equipamentos de segurança, como macacão de apicultor, botas e luvas.

No Apiário Florin é possível conhecer de perto a produção de mel Crédito: Carlos Palito

Importante saber: O horário de saída é sempre às 9h e o passeio dura em média uma hora e meia. É recomendado o uso de roupas leves, filtro solar, repelente e calçados confortáveis. Não usar perfume com cheiro forte. Idade mínima: 18 anos. O valor é de R$ 125 por pessoa (sendo no mínimo 2 e no máximo 6).

Cabe ressaltar que a visita ocorre apenas em dias ensolarados, respeitando, assim, a saúde e bem-estar das abelhas. Em caso de períodos de chuva e frio mais intenso a visita será remarcada ou desmarcada com reembolso 100% do valor. O agendamento é feito pelo Whatsapp (27) 99768-3521.

No Apiário Florin é possível conhecer de perto a produção de mel Crédito: Carlos Palito

PRODUÇÃO DE SHIITAKE E SABORES EXÓTICOS

É dentro do Circuito dos Orgânicos e Naturais que Pedra Azul também oferece boas surpresas para quem busca destinos diferenciados. O empreendimento Chez Domaine possui uma produção de shiitake, tipo de cogumelo feito a partir de um fungo decompositor. Rico em proteínas e bom para a imunidade, o shiitake pode ser consumido in natura e tem até propriedades anticâncer.

Produção de cogumelo shiitake em Pedra Azul Crédito: Carlos Palito

O local dispõe de um restaurante, em que o menu oferece diversos pratos onde o shiitake é o principal ingrediente. Já adianto que o shiitake orgânico na manteiga é uma boa pedida. Além do cogumelo, uma outra iguaria de sabor inconfundível e aspecto peculiar também faz sucesso por ali: o escargot.

Os famosos caracóis da gastronomia francesa certamente chamam atenção em terras capixabas. Esse é um daqueles pratos que, além de gerar curiosidade por ser excêntrico, também pode ser apreciado de maneira única em Pedra Azul. O prato de escargots à bourguignone custa cerca de R$ 80.

O escargot é um prato servido no Domaine, em Pedra Azul Crédito: Carlos Palito

GOLFE

Por fim, a nossa última dica fica localizada, na verdade, na divisa de Pedra Azul com Vargem Alta. Mas está valendo, né? Por um acaso, você já imaginou ter a experiência de jogar golfe nas montanhas capixabas? Pois saiba que é possível. E nem precisa ter o equipamento completo.

Você sabia que é possível jogar golfe bem perto de Pedra Azul? Crédito: Arquivo pessoal