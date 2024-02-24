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De rapel a fotos instagramáveis: cachoeiras do ES que você precisa conhecer

Destaque vai para os aventureiros, que podem desfrutar de duas cachoeiras com quedas d'água de até 100 metros
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 12:00

Cachoeira do Palito e Cachoeira Alta impressionam turistas
Cachoeira do Palito e Cachoeira Alta impressionam turistas Crédito: Ramon Porto
Se aventurar pelas belezas naturais do Espírito Santo é quase que um convite irrecusável para se desconectar e relaxar. Afinal, há diversas possibilidades para os mais variados gostos quando o assunto é passeio imerso na natureza. E as cachoeiras, é claro, não ficam de fora dessa lista.
HZ preparou um vídeo mostrando duas dessas gigantes para você explorar. Uma delas é a Cachoeira do Palito, um verdadeiro paraíso secreto dos aventureiros de plantão. Não só os trilheiros costumam percorrer o local, mas principalmente os praticantes de rapel. Com 80 metros, o enorme paredão de queda d 'água vai te surpreender.
Já a outra é a Cachoeira Alta, localizada na comunidade de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim. O grande destaque do passeio fica a poucos metros da entrada. Uma impressionante queda d’água de 100 metros de altura parece ser um cenário de filme. E apesar do volume não ser tão intenso, a enorme cascata é graciosa e delicada. Também é possível fazer rapel por lá. 

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