De rapel a fotos instagramáveis: cachoeiras do ES que você precisa conhecer

Se aventurar pelas belezas naturais do Espírito Santo é quase que um convite irrecusável para se desconectar e relaxar. Afinal, há diversas possibilidades para os mais variados gostos quando o assunto é passeio imerso na natureza. E as cachoeiras, é claro, não ficam de fora dessa lista.
HZ preparou um vídeo mostrando duas dessas gigantes para você explorar. Uma delas é a Cachoeira do Palito, um verdadeiro paraíso secreto dos aventureiros de plantão. Não só os trilheiros costumam percorrer o local, mas principalmente os praticantes de rapel. Com 80 metros, o enorme paredão de queda d 'água vai te surpreender.
Já a outra é a Cachoeira Alta, localizada na comunidade de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim. O grande destaque do passeio fica a poucos metros da entrada. Uma impressionante queda d’água de 100 metros de altura parece ser um cenário de filme. E apesar do volume não ser tão intenso, a enorme cascata é graciosa e delicada. Também é possível fazer rapel por lá.