Cachoeira Alta, no Sul do ES, faz jus ao nome e surpreende com 100m de queda d'água

Cachoeira Alta impressiona turistas pela beleza no Sul do Espírito Santo Crédito: Ramon Porto

É até curioso dizer que a “capital secreta do mundo” esconde um tesouro . O apelido carinhoso de Cachoeiro de Itapemirim faz jus ao nome não só pelas riquezas da terra, mas também pelas belezas naturais. Esse é o caso da Cachoeira Alta, em São Vicente, um verdadeiro pedacinho da cidade agraciado por uma exuberância da natureza.

Para trazer todos os detalhes sobre a cachoeira, o “Deu Cachu”, de HZ, pegou estrada e saiu de Vitória rumo ao Sul do Estado. Há dois caminhos principais que te levam até a localidade de São Vicente - cerca de 50 minutos do centro de Cachoeiro -, sendo um pela ES-482 e outro pela ES-375. Adianto que no primeiro trajeto a estrada não é boa e em dias de chuva se torna inviável para alguns modelos de carro.

Cachoeira Alta está localizada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ramon Porto

Já no segundo percurso, o visitante pode seguir pela BR-101 e entrar na ES-375 na altura de Iconha. De lá, são mais 46 km até São Vicente. Depois se prepare para andar mais alguns quilômetros para chegar na entrada do Parque da Cachoeira Alta - e não se assuste em alguns trechos mais estreitos no alto de um morro.

A entrada do parque é boa e o visitante precisa pagar uma taxa de R$ 10 para entrar. O local abre todos os dias da semana, das 7h às 17h, e possui rede de Wi-Fi. Há estacionamento, banheiros, bancos, chuveiros, mesas e um bar - que funciona durante os finais de semana e feriados. É permitido levar comida, lanches e até fazer churrasco, mas a bebida precisa ser adquirida no estabelecimento.

Cachoeira Alta impressiona turistas pela beleza no Sul do Estado Crédito: Felipe Khoury

ESTRUTURA E ATRATIVOS

O grande destaque do passeio fica a poucos metros da entrada. Um paredão rochoso chama atenção logo de cara com uma impressionante queda d’água de 100 metros de altura. E apesar do volume não ser tão intenso, a enorme cascata é graciosa e delicada. “Cá entre nós”, um cenário perfeito para fazer aquela mídia no Instagram.

E para refrescar: nada melhor do que um banho de cachoeira. A profundidade na margem não estava tão grande no dia em que fomos, inclusive havia muitos pais com crianças. Além disso, pelo fato de a queda d’água ser extensa, já é possível sentir os respingos de longe - uma sensação que renova a alma.

A Cachoeira Alta tem uma queda d’água de 100 metros de altura Crédito: Felipe Khoury

A turista Kellen da Silva contou que só conhecia o local através das redes sociais. Segundo ela, a cachoeira é ainda mais bonita pessoalmente. “A gente resolveu aproveitar o feriado para conhecer e valeu muito a pena. É muito linda. Quando nós olhamos a cachoeira de longe não imaginamos o quão grandiosa, de fato, ela é”, disse.

HOSPEDAGEM

O potencial turístico da região também se estende aos olhares dos empresários locais. O empreendedor Elias Pizetta, por exemplo, decidiu investir em um camping a 300 metros do Parque da Cachoeira Alta.

O Camping Calango Capixaba é uma boa opção de hospedagem perto da Cachoeira Alta Crédito: Felipe Khoury

Com uma estrutura de apoio, que conta com cozinha, banheiros masculinos e femininos (com chuveiros), churrasqueira e Wi-Fi, é possível se hospedar bem pertinho dessa gigante da natureza. "Aqui é um local maravilhoso para acampar. As pessoas que gostam de apreciar esse contato com a natureza têm a oportunidade de aproveitar bastante nessa região", disse.