Carnaval longe das festas? Conheça a rota das cachoeiras do Caparaó

Carnaval é sinônimo de festa, agito e folia. Será mesmo? Há quem opte por fugir da ‘bagunça’ dos tradicionais bloquinhos para aproveitar o feriadão prolongado para viajar e descansar. Pensando nisso, HZ decidiu apresentar duas cachoeiras localizadas no Caparaó capixaba para explorar neste período de festas - ou quando quiser, é claro.