Carnaval longe das festas? Conheça a rota das cachoeiras do Caparaó

Carnaval é sinônimo de festa, agito e folia. Será mesmo? Há quem opte por fugir da ‘bagunça’ dos tradicionais bloquinhos para aproveitar o feriadão prolongado para viajar e descansar. Pensando nisso, HZ decidiu apresentar duas cachoeiras localizadas no Caparaó capixaba para explorar neste período de festas - ou quando quiser, é claro.
A primeira aventura é a Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Imponente, volumosa e com charme único, esse é um destino certo para quem busca contato com a natureza. Situada na região do Caparaó, é um dos atrativos do Estado que você não pode deixar de conhecer. Com queda d'água de 144 m, o monumento natural detém o título de maior do Espírito Santo com água perene (ou seja, contém água o ano inteiro).
Já a outra está localizada em Rio Claro, em Iúna. A Cachoeira do Rogério é um daqueles passeios indispensáveis na região do Caparaó capixaba. Seus 16 metros de queda d 'água e cor verde esmeralda certamente vão te surpreender. Cabe ressaltar que o acesso principal é privado, no qual é cobrado o valor de R$ 20.
Confira todos os detalhes no vídeo abaixo: