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Carnaval longe das festas? Conheça a rota das cachoeiras do Caparaó

Capixabas aproveitam o feriado para explorar as belezas naturais do Espírito Santo. HZ preparou um vídeo mostrando todos os detalhes de duas cachoeiras da região do Caparaó
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 09:00

Cachoeira do Rogério, em Iúna, é destaque do
Cachoeira do Rogério, em Iúna, é destaque do "Deu Cachu" Crédito: Felipe Khoury
Carnaval é sinônimo de festa, agito e folia. Será mesmo? Há quem opte por fugir da ‘bagunça’ dos tradicionais bloquinhos para aproveitar o feriadão prolongado para viajar e descansar. Pensando nisso, HZ decidiu apresentar duas cachoeiras localizadas no Caparaó capixaba para explorar neste período de festas - ou quando quiser, é claro.
A primeira aventura é a Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Imponente, volumosa e com charme único, esse é um destino certo para quem busca contato com a natureza. Situada na região do Caparaó, é um dos atrativos do Estado que você não pode deixar de conhecer. Com queda d'água de 144 m, o monumento natural detém o título de maior do Espírito Santo com água perene (ou seja, contém água o ano inteiro).
Já a outra está localizada em Rio Claro, em Iúna. A Cachoeira do Rogério é um daqueles passeios indispensáveis na região do Caparaó capixaba. Seus 16 metros de queda d 'água e cor verde esmeralda certamente vão te surpreender. Cabe ressaltar que o acesso principal é privado, no qual é cobrado o valor de R$ 20.
Confira todos os detalhes no vídeo abaixo:

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