Alegre: Cachoeira da Fumaça impressiona pelo tamanho e por volume de água

Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba Crédito: Felipe Khoury

Imponente, volumosa e com charme único. A Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é destino certo para quem busca contato com a natureza. Situada na região do Caparaó, é um dos atrativos do Estado que você não pode deixar de conhecer. HZ decidiu conferir de pertinho essa belezura e a escolheu para iniciar a série de reportagens sobre as cachoeiras do ES, a "Deu Cachu".

Com queda d'água de 144 m, o monumento natural detém o título de maior do Espírito Santo com água perene (ou seja, contém água o ano inteiro). Inclusive, a força da água na queda provoca uma 'nuvem' de gotículas que parece uma “fumaça” - daí o nome. Localizada no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, essa obra-prima da natureza abriga um importante trecho do rio Braço Norte Direito, afluente do Itapemirim.

COMO CHEGAR

Quem sai de Vitória se depara com uma viagem de quase quatro horas, seguindo pela BR-101 e pela BR-482. Também é possível ir pela BR-262, passando pela ES-484 e ES-181. Ao chegar no centro de Alegre, são mais 30 km até a entrada do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. O percurso inteiro possui cerca de 227 km.

ESTRUTURA

Assim que o visitante chega na sede, é possível se deparar com uma área extensa e bem estruturada. Com 162 hectares, o local dispõe de banheiros, bebedouros, bancos, mesas, centro de visitantes e estacionamento. O Parque não possui lanchonete, restaurante ou área de acampamento.

É possível percorrer por trilhas sinalizadas, como o circuito de da cachoeira, o do córrego graminha e a trilha das abelhas nativas. Há ainda uma trilha cidadã, que possui acessibilidade.

Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba Crédito: Felipe Khoury

O parque é aberto todos os dias do ano (exceto em 24 e 31 de dezembro), de 8h às 17h. Não é necessário agendamento para visitar. A única exceção é em caso de grupos organizados, com necessidade de palestra e condução nas trilhas. Em relação a grupos escolares, também é preciso entrar em contato com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), órgão responsável.

MEIO AMBIENTE

O local - criado como reserva florestal em 1984 - foi posteriormente integrado à categoria de parque estadual em 1990. Segundo Leoni Contaifer, gestor do parque, a área é um pedaço da Mata Atlântica capixaba que chama atenção pela sua biodiversidade, com destaque para helicônias, jacarandás, bromélias e figueiras.

"A unidade de conservação tem sua significância nesta região. É um 'pedacinho' do ecossistema que existe na região do Caparaó. Temos uma biodiversidade bem extensa. São 222 espécies de plantas angiospermas, ou seja, que dão flores, e outras espécies de répteis e mamíferos", disse.

Existe uma espécie que só é encontrada no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. Batizada em homenagem à cidade de Alegre, o animal se assemelha a uma borboleta e faz parte do grupo Ephemeroptera, que são invertebrados cujo ciclo de vida é curto e está diretamente ligado a ambientes aquáticos com correnteza e de boa qualidade ambiental.

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