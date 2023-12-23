Saiba como alugar uma lancha e até pernoitar em um veleiro em Vitória

Passeios de lancha viram febre no ES Crédito: Lancha Vitória

Nós sabemos que o capixaba adora uma ‘modinha’. Basta dar uma volta pela ilha de Vitória em um dia ensolarado que lá estão elas: as lanchas. Seja no conceito ostentação ou na pegada festa entre amigos, o passeio marítimo virou uma febre. E se por acaso o seu orçamento está um pouco apertado, HZ apurou que, se organizar direitinho, é possível ter um “dia de patrão”.

Antes de tudo, vamos as informações principais: há diversas opções de passeios de lanchas - que geralmente variam de 4 a 6 horas. Os valores alternam entre R$ 2 mil a R$ 6 mil, podendo ser dividido por todos a bordo. Há embarcações que possuem capacidade máxima de até 20 pessoas.

Já em relação à rota, podemos adiantar que são muitas, mas as mais comuns passam pela Ponta Formosa, Camburi, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Baía das tartarugas, Museu da Vale, Ilha das Caieiras, Morro do Moreno, ilha da Baleia e a Praia da Costa.

Segundo o empresário Pablo Huber, o passeio de lancha oferece o máximo de conforto para os clientes. “As lanchas têm camarote, banheiro e churrasqueira. Além disso, temos uma tripulação e condutores preparados para atender os passageiros. Os valores estão bem acessíveis. Há opções a partir de R$ 2 mil reais, em um passeio para nove pessoas, que dura cerca de seis horas. Se dividir para todo mundo, cabe no bolso", acredita.

Apesar da possibilidade de fazer um churrasco a bordo - claro, levando carne e bebida para consumo - Huber revelou que normalmente, os clientes também optam por parar no restaurante Di Marino (fundeado na prainha da Glória, em Vila Velha). Vale ressaltar que o serviço da lancha dispõe de carvão e churrasqueiro.

PASSAR A NOITE NO VELEIRO

À frente da Nauticaone, empresa que aluga barco à vela, veleiros e catamarãs, Edmar Zouain afirma que, além do passeio convencional, também oferece uma experiência imersiva, se assim podemos dizer: a possibilidade de passar uma noite em um veleiro, ancorado em Vitória, próximo à Praia da Guarderia, na Enseada do Suá.

"Alugamos um veleiro para quatro pessoas viverem a experiência oceânica de pernoitar a bordo. Há duas cabines, banheiros e churrasqueira. A sensação de ver o nascer do sol no mar é indescritível", acredita, dizendo que, para o verão, deve começar a locar um catamarã.

"Será para eventos, aniversários e despedidas de solteiro. A expectativa é que comporte 20 pessoas. Nessa época do ano, a demanda por locação de embarcações náuticas é muito grande e oferecemos toda estrutura para um lazer seguro e familiar", complementa.

Abaixo, confira algumas empresas da Grande Vitória que oferecem serviços de locações náuticas:

LANCHA VITÓRIA

Diariamente, embarque na Praia do Suá, próximo à Capitania dos Portos. Passeios por pontos turísticos de Vitória e Vila Velha: Ponta Formosa, Camburi, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Baía das tartarugas, Galhetas de fora e de Dentro, Canal de Vitória, Museu das Vale, Ilha das Caieiras, Morro do Moreno, ilha da Baleia, Praia do Bananal e Praia Secreta, Praia do Governador, Praia da Sereia, Pedra do Sapo, Praia da Costa, Ilhas Pituã e Itatiaia.

Informações: pela internet ou pelo telefone (27) 99989-1967 (Pablo Huber)

Valores: A partir de R$ 2 mil, passeio para nove pessoas, com seis horas de duração. O valor mais alto é R$ 6 mil, para 20 pessoas, com passeio de seis horas de duração. Com horários a definir pelo cliente





NÁUTICA ONE



Local: Praia da Guarderia Vitória-ES



Passeio em barco à vela para até 04 pessoas.



01 hora de navegação entre as Ilhas do Boi e do Frade.



Valor R$ 250,00 (barco + piloto)



Passeio em Veleiro de Oceano para até 08 pessoas.



Navegação pela Baía de Vitória por 01h30 + 01h00 com veleiro fundeado na Curva da Jurema.



Valor: R$ 1.050,00 (veleiro+ tripulação).



Pernoite no veleiro Catamaran para até quatro pessoas em 02 cabines de casal.



Valor R$ 600,00/casal.



Festa no Catamarã: locações para eventos de aniversário e confraternizações.



Capacidade: 20 pessoas.



Valor R$ 120,00/pessoa.



Valor mínimo R$ 1.440,00



Agendamento e informações:



(27) 98804-0045 com Cristina







GARANTIA



Embarque atrás do Hortomercado de Vitória, na Capitania dos Portos



Os valores das lanchas variam entre R$ 2 mil a R$ 4 mil reais, para 8 a 16 pessoas. Ao todo, são cinco horas de passeio diários



Passeio pela baía de Vitória, Museu Vale, Farol de Santa Luzia, entre outros, e uma parada para almoço no restaurante marítimo Di Marina (Vila Velha) ou churrasco na Ilha do Frade (Vitória)



Informações: pela internet ou pelos telefones 3317-3408 e (27) 99921-7261 (Gabriel Parrini)