Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo

Veja o que torna a Capadócia um destino inesquecível

Mergulhe nas paisagens históricas e deslumbrantes dessa região no coração da Turquia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 10:59

Imagem Edicase Brasil
A presença constante dos balões de ar quente no céu da Capadócia é um de seus atrativos mais famosos (Imagem: Olena Tur | Shuttertstock) Crédito:
A Capadócia é uma região verdadeiramente única no coração da Turquia com um cenário rico e totalmente instagramável. O que torna o local tão especial são suas formações geológicas únicas, com cones de lava esculpidos pelo tempo, conhecidos como “chaminés de fadas”, que pontilham o cenário. Estas formações naturais surpreendentes parecem saídas de um conto de fadas e fazem da Capadócia um dos melhores destinos do Oriente Médio.
Essa área é também famosa por suas cidades subterrâneas, onde os habitantes locais escavaram complexos sistemas de túneis para se protegerem ao longo da história. As cidades de Derinkuyu e Kaymakli são alguns exemplos notáveis desses feitos de engenharia subterrânea. Os visitantes podem explorar essas cidades e ter uma visão única de como as pessoas viviam e se protegiam em tempos de conflito.

Sob o céu nos balões de ar quente

Outro destaque da região são os balões de ar quente que enchem os céus ao amanhecer. Esta é uma maneira espetacular de apreciar a paisagem única da Capadócia, enquanto flutua sobre as chaminés de fadas e os vales que se estendem até onde a vista alcança. É uma experiência verdadeiramente mágica que atrai visitantes de todo o mundo.
Imagem Edicase Brasil
As construções nas formações rochosas são grandes atrativos (Imagem: Travel Faery | Shutterstock) Crédito:

História milenar

A história local é rica e variada, com vestígios de civilizações antigas , igrejas esculpidas na rocha e artefatos que remontam há milênios. A região também é famosa por suas casas trogloditas, construídas nas formações rochosas e ainda habitadas por algumas comunidades locais. A cidade de Göreme, no coração da Capadócia, é um centro de cultura e história, com seu Museu ao Ar Livre oferecendo uma visão fascinante das igrejas e mosteiros escavados na rocha.

Comidas e paisagens inesquecíveis

A gastronomia regional também é um deleite para os visitantes, com pratos tradicionais turcos servidos em restaurantes aconchegantes. Não deixe de experimentar pratos como o kebab, o pide (uma espécie de pizza turca) e os doces locais.
Seja explorando os mistérios subterrâneos, flutuando nos balões de ar quente ao amanhecer ou caminhando pelas antigas igrejas e cidades escavadas na rocha, a Capadócia tem tudo para se configurar como um destino inesquecível.

Veja Também

Descubra as belezas naturais e culturais das Ilhas Maurício

Pérola Capixaba: conheça os detalhes e as belezas de Marataízes

Conheça as maravilhas e os encantos de Dubai

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados