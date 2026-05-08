A mudança cultural que a IA exige

A Inteligência Artificial já faz parte de uma era. Ela já está no dia a dia das pessoas e tem impactado diretamente trabalho, carreira e salário. Já sabemos que o debate não tem como foco a reconfiguração de como aprendemos, trabalhamos, lideramos e nos tornamos relevantes profissionalmente.
A pergunta não deveria ser “a IA vai tirar meu emprego?”, mas sim “eu vou saber usar a IA para aumentar meu valor como profissional?”.
A IA exige uma mudança cultural, que prevê sair da lógica da repetição para a da aprendizagem contínua. Rotinas operacionais, repetitivas e baseadas em grande volume de dados estão sendo rapidamente automatizadas, do administrativo ao atendimento, do marketing à área financeira.
Ao mesmo tempo, abre-se espaço para quem sabe interpretar, decidir e criar em cima do que a IA entrega.
Alguém precisa formular boas perguntas, definir critérios, interpretar resultados e assumir a responsabilidade pelas decisões. Sem conhecimento humano qualificado, a IA vira apenas um gerador de volume de dados e não de valor.
É o profissional que define que problema de negócio a IA deve resolver, escolhe as fontes de dados, entende suas limitações, interpreta os resultados e os traduz em ações concretas. Porque mesmo a ferramenta mais avançada continua dependendo de algo essencialmente humano: capacidade crítica, contexto e responsabilidade.
A pesquisa 2025 Global AI Jobs Barometer, da PwC, demonstra muito claramente essa realidade: no ano passado, profissionais com habilidades em IA ganharam, em média, 56% a mais do que seus pares na mesma função.
Além disso, a Universidade de Oxford (2025) adiciona outro ponto relevante à discussão: a ascensão do recrutamento baseado em habilidades. Cada vez menos o diploma, sozinho, garante o salário; o que pesa é a habilidade prática, o conhecimento das novas tecnologias e as soft skills.
Ou seja, a pergunta do início desse artigo deveria ser sobre quais profissionais, em qualquer área, vão se recusar a aprender. Mesmo campos tradicionalmente vistos como distantes de dados, profissões criativas, humanidades, saúde, educação, hoje descobrem que a IA acelera pesquisa, gera insights, automatiza tarefas cansativas e amplia a capacidade de personalização.
Funções que pareciam protegidas pela “experiência” hoje exigem compreensão de dados, ferramentas de automação e interação com sistemas inteligentes.
Nesse sentido, o papel da formação profissional muda radicalmente. Não basta falar de “tendências digitais” em abstrato. Empresas e pessoas precisam de formação concreta em IA aplicada ao seu contexto, aliando fundamentos técnicos, uso prático no negócio e desenvolvimento humano.
No marketing, por exemplo, já não é opcional entender segmentação avançada, personalização em escala, automação de campanhas, análise de jornada e uso de modelos preditivos nas decisões de mídia. Em vendas, atendimento e gestão, vale o mesmo raciocínio.
Não temos como negar que transformação digital e a Inteligência Artificial já estão mexendo nas estruturas das carreiras, na forma de trabalhar e nos salários. O que fará a diferença é o quanto as empresas investirão em formação real, o quanto os profissionais estarão dispostos a reaprender e o quanto líderes entenderão que seu papel é combinar o melhor da tecnologia com o melhor do humano.
Por mais sofisticados que sejam os algoritmos, continuará sendo humano o olhar que dá sentido aos dados, a empatia que constrói relações e a disposição de aprender continuamente.