A mudança cultural que a IA exige

Ao mesmo tempo, abre-se espaço para quem sabe interpretar, decidir e criar em cima do que a IA entrega.





Alguém precisa formular boas perguntas, definir critérios, interpretar resultados e assumir a responsabilidade pelas decisões. Sem conhecimento humano qualificado, a IA vira apenas um gerador de volume de dados e não de valor.





É o profissional que define que problema de negócio a IA deve resolver, escolhe as fontes de dados, entende suas limitações, interpreta os resultados e os traduz em ações concretas. Porque mesmo a ferramenta mais avançada continua dependendo de algo essencialmente humano: capacidade crítica, contexto e responsabilidade.





A pesquisa 2025 Global AI Jobs Barometer, da PwC, demonstra muito claramente essa realidade: no ano passado, profissionais com habilidades em IA ganharam, em média, 56% a mais do que seus pares na mesma função.





Além disso, a Universidade de Oxford (2025) adiciona outro ponto relevante à discussão: a ascensão do recrutamento baseado em habilidades. Cada vez menos o diploma, sozinho, garante o salário; o que pesa é a habilidade prática, o conhecimento das novas tecnologias e as soft skills.





Ou seja, a pergunta do início desse artigo deveria ser sobre quais profissionais, em qualquer área, vão se recusar a aprender. Mesmo campos tradicionalmente vistos como distantes de dados, profissões criativas, humanidades, saúde, educação, hoje descobrem que a IA acelera pesquisa, gera insights, automatiza tarefas cansativas e amplia a capacidade de personalização.





Funções que pareciam protegidas pela “experiência” hoje exigem compreensão de dados, ferramentas de automação e interação com sistemas inteligentes.





Nesse sentido, o papel da formação profissional muda radicalmente. Não basta falar de “tendências digitais” em abstrato. Empresas e pessoas precisam de formação concreta em IA aplicada ao seu contexto, aliando fundamentos técnicos, uso prático no negócio e desenvolvimento humano.