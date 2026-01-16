Fernando Manhães
É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade. Escreve quinzenalmente, às sextas-feiras

Portugal vai às urnas nas presidenciais

Essas eleições portuguesas, diferentemente das últimas décadas, não estão focadas na disputa direta entre os dois principais partidos do país

Publicado em 16/01/2026 às 02h45


