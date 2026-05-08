Dorion Soares recebe para almoço em homenagem ao Dia das Mães; veja fotos

Nosso joalheiro Dorion Soares recebeu convidados especiais no restaurante Soeta para mais uma edição de seu tradicional almoço de Dia das Mães. Em clima intimista e sofisticado, o designer compartilhou detalhes sobre a trajetória internacional , como participação da marca na Paris Fashion Week, destacando o prestígio de integrar uma das principais semanas de moda do mundo.
Durante o encontro, Dorion também apresentou as novas criações da marca, com destaque para peças em esmeraldas, turmalinas paraíba, rubelitas, águas marinhas, pérolas e diamantes. Entre as joias mais comentadas da tarde, um broche desenvolvido exclusivamente para a temporada em Paris, com turmalina paraíba e diamantes, além de uma choker contemporânea em malha de metal com água marinha de mais de 20 quilates. Por Lá, clientes queridas e admiradores da marca.
Café da manhã
[Corrida]
Da Madalena à Penha
Estão abertas as inscrições para a corrida "Da Madalena à Penha", que abre a programação dos 491 anos de Vila Velha. A prova, marcada para o dia 17 de maio, vai reunir atletas e entusiastas em um dos percursos mais emblemáticos da cidade. A expectativa é de cerca de 200 participantes nesta edição.
Em São Paulo
Dia das Mães
Comemoração em família e mesas cheias devem marcar o próximo domingo (08), quando se celebra o Dia das Mães. A data deve impulsionar significativamente o setor de Food service do Espírito Santo. De acordo com Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel ES, a projeção é de crescimento de até 20% no faturamento em relação a um período comum.
Dia das Mães 2
Dia das Mães 3
A chef Bia Delmaestro preparou um menu exclusivo para o almoço de Dia das Mães que une o terroir capixaba à tradição europeia, em seu Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho. O destaque do mar é o Budião, peixe nobre do nosso litoral, assado em baixa temperatura e servido com um clássico molho bechamel de espinafre. Para os amantes de carne, a aposta é o Filé Mignon ao molho Chasseur (caçador).
Happy hour
[Pesca oceânica]
Iate em movimento
Encontro
Em Iriri
No balneário de Iriri, com cheiro de café e vista para o mar, a leitura ganha encontro marcado. A publicitária Elisa Quadros recebe, no próximo dia 17 de maio, domingo, às 16 horas, na charmosa Lúcia Livraria, o escritor, editor e curador Saulo Ribeiro, à frente da Editora Cousa, para o bate-papo “Conversas sobre criação, edição e inspiração”. A proposta conduzida por Saulo nasce como uma forma de aproximar leitores, escritores e curiosos dos processos que envolvem a criação literária, em uma oficina aberta sobre ler, escrever e editar.
Concerto
A Camerata Jovem Rochativa participa na próxima quarta (13), às 16h, no Teatro Pignaton, do projeto Aprendendo a Ouvir, realizado há 25 anos pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education. O concerto didático-musical é voltado para alunos e pais dos 2os aos 5os anos do Ensino Fundamental e busca estimular a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Os convidados participarão mediante ingressos solidários, doando latas de leite em pó para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).
Educação