Dorion Soares recebe para almoço em homenagem ao Dia das Mães; veja fotos

Dia das Mães



Comemoração em família e mesas cheias devem marcar o próximo domingo (08), quando se celebra o Dia das Mães. A data deve impulsionar significativamente o setor de Food service do Espírito Santo. De acordo com Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel ES, a projeção é de crescimento de até 20% no faturamento em relação a um período comum.



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O Dia das Mães no Da Stefano Cucina Italiana, localizado aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha, será de boas experiências gastronômicas. Os empresários Isabel De Lima e Stefano Di Mauro vão receber as mamães com um drink especial de boas-vindas, além de uma sobremesa surpresa, para fechar com chave de ouro o almoço.



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