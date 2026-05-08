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Renata Rasseli

Dorion Soares recebe para almoço em homenagem ao Dia das Mães; veja fotos

O joalheiro reuniu clientes e amigas, no Soeta, na Praia do Canto, nesta quarta-feira (06)

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 03:26

Publicado em 

08 mai 2026 às 03:26
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sandra Fonseca, Tatiana Soares, Manuela Arantes e Dorion Soares
Sandra Fonseca, Tatiana Soares, Manuela Arantes e Dorion Soares: celebrando o Mês das Mães, no Restaurante Soeta.  Diego Morales

Nosso joalheiro Dorion Soares recebeu convidados especiais no restaurante Soeta para mais uma edição de seu tradicional almoço de Dia das Mães. Em clima intimista e sofisticado, o designer compartilhou detalhes sobre a trajetória internacional , como participação da marca na Paris Fashion Week, destacando o prestígio de integrar uma das principais semanas de moda do mundo.

Durante o encontro, Dorion também apresentou as novas criações da marca, com destaque para peças em esmeraldas, turmalinas paraíba, rubelitas, águas marinhas, pérolas e diamantes. Entre as joias mais comentadas da tarde, um broche desenvolvido exclusivamente para a temporada em Paris, com turmalina paraíba e diamantes, além de uma choker contemporânea em malha de metal com água marinha de mais de 20 quilates. Por Lá, clientes queridas e admiradores da marca. 

Café da manhã

Silvana Sarmento, Dudu Altoé e Isabela Heiderich
A capital capixaba foi uma das 10 cidades escolhidas pela Riachuelo para receber em primeira mão a mais nova colab com a marca A.Niemeyer. O RP Dudu Altoé promoveu um lançamento concorrido na unidade do Shopping Vitória, reunindo fashionistas e fãs da marca para um café da manhã em meio às peças-desejo, com ítens que esgotaram em algumas horas. No clique, Dudu entre a maquiadora Silvana Sarmento e a arquiteta Leticia Serafim. Diego Morales

[Corrida]

Da Madalena à Penha

Estão abertas as inscrições para a corrida "Da Madalena à Penha", que abre a programação dos 491 anos de Vila Velha. A prova, marcada para o dia 17 de maio, vai reunir atletas e entusiastas em um dos percursos mais emblemáticos da cidade. A expectativa é de cerca de 200 participantes nesta edição.

Em São Paulo

Isabela Heiderich entre Lázaro do Carmo, Raduan Melo e Paulo Vitor Porto no curso em curso de imersão em negócios em São Paulo
A empresária Isabela Heiderich, à frente das franquias Oculum e Opticalia no Espírito Santo, esteve em São Paulo para uma imersão em mentoria de negócios. No clique, ela está entre entre Lázaro do Carmo, Raduan Melo e Paulo Vitor Porto, nomes celebrados do mercado nacional Divulgação

Dia das Mães


Comemoração em família e mesas cheias devem marcar o próximo domingo (08), quando se celebra o Dia das Mães. A data deve impulsionar significativamente o setor de Food service do Espírito Santo. De acordo com Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel ES, a projeção é de crescimento de até 20% no faturamento em relação a um período comum. 

Dia das Mães 2 


O Dia das Mães no Da Stefano Cucina Italiana, localizado aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha, será de boas experiências gastronômicas. Os empresários Isabel De Lima e Stefano Di Mauro vão receber as mamães com um drink especial de boas-vindas, além de uma sobremesa surpresa, para fechar com chave de ouro o almoço.

Dia das Mães 3 

A chef Bia Delmaestro preparou um menu exclusivo para o almoço de Dia das Mães que une o terroir capixaba à tradição europeia, em seu Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho. O destaque do mar é o Budião, peixe nobre do nosso litoral, assado em baixa temperatura e servido com um clássico molho bechamel de espinafre. Para os amantes de carne, a aposta é o Filé Mignon ao molho Chasseur (caçador). 

Happy hour

Carolina Diniz, Wander Miranda e Ligia Diniz
Carolina Diniz, Wander Miranda e Ligia Diniz em happy hour que selou parcerias estratégicas para a edição de 30 anos da CASACOR ES, que vai ocupar o antigo Hotel Canto do Sol a partir de julho. O networking de alto quilate foi o tom da noite, na última terça, no Le Buffet Studio. Cloves Louzada

[Pesca oceânica]

Iate em movimento

No ano em que celebra seus 80 anos, o Iate Clube do Espírito Santo segue ampliando sua presença no cenário internacional da pesca oceânica. Os associados Julio Silbermann e Franco Gozzi representaram o clube na Costa Rica durante o Offshore World Championship, um dos principais torneios da modalidade no mundo, que reuniu equipes de 22 países na Marina Pez Vela, em Quepos. Integrando a equipe Green Boat Sportfishing, os capixabas conquistaram resultados de destaque: 13º lugar na classificação geral, 5º entre as equipes sem sonar e 1º lugar entre os brasileiros da categoria. 
Na classificação individual, Julio Silbermann terminou em 35º lugar entre 178 pescadores, com oito sailfishes liberados. Ao todo, a equipe realizou a liberação de 28 sailfishes durante a competição. O desempenho reforça o protagonismo do Iate Clube no esporte náutico e coloca o Espírito Santo em evidência no circuito internacional da pesca esportiva.

Encontro

O presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, e o Secretário Chefe da Casa Civil, Júnior Abreu
O presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, e o Secretário Chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, durante o Encontro Empresarial promovido pelo Sindbares/Abrasel ES, realizado no Seu Joaquim Bar. O evento reuniu empresários e profissionais do setor de foodservice capixaba em uma noite de networking, troca de experiências e fortalecimento do segmento no Espírito Santo. Sérgio Silva

Em Iriri
 

No balneário de Iriri, com cheiro de café e vista para o mar, a leitura ganha encontro marcado. A publicitária Elisa Quadros recebe, no próximo dia 17 de maio, domingo, às 16 horas, na charmosa Lúcia Livraria, o escritor, editor e curador Saulo Ribeiro, à frente da Editora Cousa, para o bate-papo “Conversas sobre criação, edição e inspiração”. A proposta conduzida por Saulo nasce como uma forma de aproximar leitores, escritores e curiosos dos processos que envolvem a criação literária, em uma oficina aberta sobre ler, escrever e editar. 

Concerto

 

A Camerata Jovem Rochativa participa na próxima quarta (13), às 16h, no Teatro Pignaton, do projeto Aprendendo a Ouvir, realizado há 25 anos pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education. O concerto didático-musical é voltado para alunos e pais dos 2os aos 5os anos do Ensino Fundamental e busca estimular a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Os convidados participarão mediante ingressos solidários, doando latas de leite em pó para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Educação

Diretor-geral do Leonardo da Vinci, Mário Broetto e Henrique Krüger
O diretor-geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória, Mário Broetto, ao lado do aluno Henrique Krüger, selecionado para o programa International Journey of Science and Technology, que acontece em outubro, no Kennedy Space Center, no Center for Space Education, na Flórida. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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