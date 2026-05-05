Empresa de soluções familiares do ES celebra 25 anos com festa em Vitória

Concerto para Bruno Mars



Um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da música pop mundial contemporânea, Bruno Mars será homenageado pela Nova Orquestra em maio. A turnê conta com o patrocínio da Vale, e passará por três estados e quatro cidades. A estreia será em Vitória (ES), no dia 14 de maio, no Teatro da Ufes. Na sequência, o concerto seguirá por Belo Horizonte (MG), Nova Lima (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Com uma formação de mais de 30 músicos no palco, reunindo cordas, sopros e banda pop, a Nova Orquestra vai transformar grandes sucessos do artista em versões orquestrais inéditas, criando uma experiência que mistura a potência da música de concerto com a energia do pop contemporâneo.

Hits globais como “Uptown Funk”, “Just the Way You Are”, “24K Magic” e "Talking to the Moon" farão parte do repertório.