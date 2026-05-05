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Renata Rasseli

Empresa de soluções familiares do ES celebra 25 anos com festa em Vitória

A Utz Soluções para Empresas Familiares celebrou seus 25 anos em uma noite especial, no Clube Ítalo Brasileiro, reunindo clientes, parceiros e famílias empresárias que fazem parte de sua trajetória

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 03:28

Públicado em 

05 mai 2026 às 03:28
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Hélvia e Marcos Abaurre
 Adriano Salvi e Danielle Quintanilha Merhi, Hélvia e Marcos Abaurre: festejando famílias de sucesso! Eduardo Lopes Ferraz Martins

A Utz Soluções para Empresas Familiares celebrou seus 25 anos em uma noite especial, no Clube Ítalo Brasileiro, reunindo clientes, parceiros e famílias empresárias que fazem parte de sua trajetória. Fundada por Adriano Salvi e Danielle Quintanilha Merhi, a empresa é referência no desenvolvimento de soluções voltadas à governança, sucessão e longevidade de empresas familiares, atuando com foco no fortalecimento dos vínculos e na construção de relações sustentáveis ao longo das gerações.


A celebração foi marcada por um ambiente de conexão e reconhecimento, reunindo diferentes gerações de famílias empresárias em um momento de comemoração, troca e valorização das histórias construídas ao longo do tempo. 

Casamento

Liliana Nóbrega e Carolina Altieri disseram sim em Pedra Azul
Liliana Nóbrega e Carolina Altieri disseram sim em Pedra Azul Divulgação

Concerto para Bruno Mars

Um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da música pop mundial contemporânea, Bruno Mars será homenageado pela Nova Orquestra em maio. A turnê conta com o patrocínio da Vale, e passará por três estados e quatro cidades. A estreia será em Vitória (ES), no dia 14 de maio, no Teatro da Ufes. Na sequência, o concerto seguirá por Belo Horizonte (MG), Nova Lima (MG) e Rio de Janeiro (RJ). 


Com uma formação de mais de 30 músicos no palco,  reunindo cordas, sopros e banda pop, a Nova Orquestra vai transformar grandes sucessos do artista em versões orquestrais inéditas, criando uma experiência que mistura a potência da música de concerto com a energia do pop contemporâneo. 


Hits globais como “Uptown Funk”, “Just the Way You Are”, “24K Magic” e "Talking to the Moon" farão parte do repertório. 

Em Goiânia

Karina Mazzini em Goiânia
Na noite de 1º de maio, durante a festa de abertura do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica 2026, em Goiânia, a dermatologista Karina Mazzini reuniu-se com as colegas dermatologistas Zeisa Holh, Vanda Oagung e Oliete Guerra, além de Rubia Galvão. O encontro aconteceu ao som do cantor Leonardo, em uma noite de celebração e integração entre profissionais da área. Divulgação
Mês das Mães

Com agenda recente marcada por novidades dentro e fora do país, Dorion Soares recebe convidadas nesta quarta-feira (06), no Soeta, para seu tradicional encontro de Dia das Mães. O designer apresenta as novas criações da marca e compartilha os rumos atuais, em um momento de expansão.


Mês das Mães 2

A collab com a marca de cerâmicas artesanais Mariana Villas, em parceria com a influenciadora Thanandra Torres, é o destaque da campanha de Dia das Mães do Empório Joaquim. A iniciativa apresenta canecas com frases exclusivas, que podem ser incorporadas às cestas de café da manhã desenvolvidas especialmente para a data. 


Mês das Mães 3

Márcia Faleiro, Luana Casagrande, Tatiana Silveira e Carol Pires promovem o Donna Chic Privé, no próximo sábado, dia 09, das 10h às 15h, em Vila VelhaSerá uma experiência exclusiva para mulheres, com espumante, curadoria de sabores, acessórios, moda, experiências de beleza, muito networking e sorteios especiais em homenagem ao Dia das Mães.

Celebração

Katyuscia Lorensutte, secretária executiva; Raphael Gonçalves, diretor comercial; Alexandre Vasconcellos, sócio e executivo financeiro/operacional; e Casemiro Alves Ramos Júnior, presidente da empresa.
A Mediatorie celebrou os 7 anos de empresa com uma festa especial em Vila Velha reunindo diretoria, colaboradores e parceiros. Realizada no Espaço Di Ferraro, em Interlagos, a comemoração destacou as conquistas da administradora de benefícios ao longo do período, além de ter valorizado a importância das parcerias com Unimed Vitória, Unimed Odonto, Samp Odonto, Sempre Odonto e Central de Elegibilidade. Na foto, da esquerda para a direita, estão: Katyuscia Lorensutte, secretária executiva; Raphael Gonçalves, diretor comercial; Alexandre Vasconcellos, sócio e executivo financeiro/operacional; e Casemiro Alves Ramos Júnior, presidente da empresa. Daniel Sahb

Educação que transforma


Com expectativa de impactar mais de 60 mil pessoas em 2026, a Aegea, por meio de sua atuação no Espírito Santo (Aegea ES), em parceria com a Cesan, lançou a 3ª edição do Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS). A iniciativa amplia a presença em comunidades de Serra, Vila Velha e Cariacica, com ações que incluem visitas técnicas, atividades educativas e formação de multiplicadores.  “O acesso à informação é fundamental para que as pessoas compreendam a importância do saneamento no dia a dia. Quando conseguimos estabelecer esse diálogo com as comunidades, ampliamos o impacto das nossas ações e fortalecemos uma cultura de cuidado com o meio ambiente”, destaca Bruna Buldrini.


Conexa H

A liderança feminina estará em destaque na 36ª edição do Conexa H – o maior evento de gestão de pessoas do Estado. Quem falará sobre o tema será Cristina Fortes, que tem mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento humano. Cristina abordará avanços, desafios, sabotadores e boas práticas em liderança feminina. O Conexa H é promovido pela ABRH-ES e acontecerá em 17 de junho, no Centro de Convenções de Vitória. 

Queridos de RR

Josiane Dalvi e José Daher
Josiane Dalvi e José Daher: em almoço de apresentação de novidades da Stampa.  Cloves Louzada

[Cena fitness]

Serra Sede ganha nova academia

A Serra Sede vai receber mais um reforço voltado à qualidade de vida: no dia 12 de maio, às 17h, a Rede Wellness Club inaugura sua quinta unidade na cidade, em evento aberto ao público. O espaço, localizado no Centro Comercial Mestre Center, chega com estrutura moderna, dois pavimentos, SPA, salas de aulas coletivas e áreas de musculação e cardio, além de estacionamento exclusivo para os alunos.  

É a 23ª unidade da rede, sendo a quinta na Serra, que já conta com unidades em Laranjeiras, Jacaraípe, Porto Canoa e Colina de Laranjeiras. Com mais de 70 mil alunos e 23 unidades pelo Brasil, a Wellness reforça sua presença na Serra e promete movimentar a cena fitness da região. O detalhe que chama atenção é a possibilidade de treinar em qualquer unidade da rede com uma única mensalidade — um convite irresistível para quem busca saúde com praticidade e conforto.

Queridas de RR

Marcela Souto entre Letícia e Flavia Abaurre
Marcela Souto entre Letícia e Flavia Abaurre: encontro badalado na Stampa. Cloves Louzada

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ana paula, taiana, carol neves, tania e thaise paste

Carolina Neves lança coleção em homenagem ao Dia das Mães

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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