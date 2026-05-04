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Renata Rasseli

Vila Velha vive noite histórica com estreia do "Eu Sou a História"

A estreia aconteceu no último sábado (2), no Parque da Prainha, em Vila Velha, e reuniu grandes nomes do samba e do pagode: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação, Pagode do Jorgin e Pele Morena

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 14:05

Publicado em 

04 mai 2026 às 14:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mateus Carvalho, Toninho Boechat, Thiaguinho, Márcio Rodrigues e Marcio Ribeir
Mateus Carvalho, Toninho Boechat, Thiaguinho, Márcio Rodrigues e Marcio Ribeiro: na estreia do Eu Sou a História" Levi Mori/Pedro Oliver

O “Eu Sou a História” chega consolidando seu lugar no calendário oficial de eventos do Espírito Santo. A estreia aconteceu no último sábado (2), no Parque da Prainha, em Vila Velha, e reuniu grandes nomes do samba e do pagode:  Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação, Pagode do Jorgin e Pele Morena.

 

Realizado pela Aquarius Produções em parceria com a BOOA Produções, o evento impressionou pela grandiosidade da estrutura, preparada para receber o público em uma verdadeira maratona de nove horas de programação. Ao todo, foram dois palcos, com destaque para o palco 360°, batizado de Arlindo Cruz, em homenagem ao saudoso ícone do samba, proporcionando uma experiência imersiva e ainda mais próxima do público.

 

“Estamos muito felizes com o resultado da primeira edição, que já nasceu grandiosa e superou as expectativas. Ao mesmo tempo, seguimos atentos e comprometidos em aprimorar ainda mais a experiência para o público, trabalhando em novas possibilidades e inovações para tornar as próximas edições ainda mais especiais”, destacam Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, produtores e idealizadores do evento.

Nicole Clacino, Laís Ferraço , Julia Boechat, Ana Clara Brunow e Luiza Paganini
Nicole Clacino, Laís Ferraço , Julia Boechat, Ana Clara Brunow e Luiza Paganini. Levi Mori/Pedro Oliver
Aline Torres e Carolina Gualberto
Aline Torres e Carolina Gualberto Levi Mori/Pedro Oliver
Bela de Sá e Gabriela Laranja
Bela de Sá e Gabriela Laranja Levi Mori/Pedro Oliver
Os secretários Felipe Marques Fonseca, Fabiano Rossato, Rodrigo Magnago, Menara Cavalcante, Lucas Sartorio Fraga e Landa Marques
Felipe Marques Fonseca, Fabiano Rossato, Rodrigo Magnago, Menara Cavalcante, Lucas Sartorio Fraga e Landa Marques Levi Mori/Pedro Oliver

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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