Vila Velha vive noite histórica com estreia do "Eu Sou a História"

O “Eu Sou a História” chega consolidando seu lugar no calendário oficial de eventos do Espírito Santo. A estreia aconteceu no último sábado (2), no Parque da Prainha, em Vila Velha, e reuniu grandes nomes do samba e do pagode: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação, Pagode do Jorgin e Pele Morena.

Realizado pela Aquarius Produções em parceria com a BOOA Produções, o evento impressionou pela grandiosidade da estrutura, preparada para receber o público em uma verdadeira maratona de nove horas de programação. Ao todo, foram dois palcos, com destaque para o palco 360°, batizado de Arlindo Cruz, em homenagem ao saudoso ícone do samba, proporcionando uma experiência imersiva e ainda mais próxima do público.

“Estamos muito felizes com o resultado da primeira edição, que já nasceu grandiosa e superou as expectativas. Ao mesmo tempo, seguimos atentos e comprometidos em aprimorar ainda mais a experiência para o público, trabalhando em novas possibilidades e inovações para tornar as próximas edições ainda mais especiais”, destacam Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, produtores e idealizadores do evento.