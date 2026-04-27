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No Parque da Prainha

"Karol do Caixão": fã de Sorriso Maroto se prepara para reencontro no ‘Eu Sou a História’

Entre muitas histórias, jovem compartilhou metade da vida com a banda e se diz ansiosa pelo megashow em Vila Velha
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 15:09

Fã já participou de shows com o grupo Sorriso Maroto
Fã já participou de shows com o grupo Sorriso Maroto Acervo pessoal

Mais do que um festival com sete horas de programação, o “Eu Sou a História” nasce com uma proposta clara: celebrar não só os grandes nomes do pagode e do samba, mas também as memórias construídas entre artistas e público ao longo dos anos. O evento reúne Sorriso Maroto, Thiaguinho, Grupo Revelação e Pele Morena, no dia 2 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

É justamente no contexto onde a música se mistura com vivências pessoais, que histórias como a da capixaba Karolyni Majevski ganham protagonismo, mostrando que, por trás de cada refrão cantado, existe uma relação afetiva construída ao longo do tempo.

Aos 33 anos, ela carrega uma coleção de memórias que atravessam praticamente metade da sua vida. Uma relação que começou ainda na adolescência e que, com o tempo, deixou de ser apenas admiração para se tornar parte da sua própria identidade.

Jovem já encontrou com os ídolos em diversas ocasiões e foi ao cruzeiro do grupo
Jovem já encontrou com os ídolos em diversas ocasiões e foi ao cruzeiro do grupo Acervo pessoal

Tudo começou em 2008, quando Karol tinha 16 anos. Durante um dia comum na escola, uma colega mostrou a música “A Primeira Namorada”, e foi o suficiente para despertar algo imediato. "Eu me apaixonei, busquei quem cantava e conheci o Sorriso. Quanto mais eu conhecia, mais eu gostava", contou.

Ainda naquele mesmo ano, veio o primeiro show, no Society Gauchão, e a experiência ao vivo consolidou o amor de fã que já vinha crescendo. No caso de Karol, ser fã sempre significou movimento, e desde o início ela transformou admiração em presença, fosse atravessando cidades, encarando imprevistos ou encontrando maneiras criativas de se aproximar do grupo. 

Uma das primeiras histórias que marcaram essa trajetória aconteceu ainda na adolescência, quando participou de uma promoção de um fã-clube da Bahia chamada “Minha Loucura Vale Um Brinde”. A proposta era simples: demonstrar, de forma criativa, até onde ia a paixão pelo grupo.

Eu tive a ideia de entrar em um caixão, fiz um cartaz e mandei a foto. Resultado: ganhei a promoção, uma foto autografa, um vídeo deles me parabenizando e o mais importante, o reconhecimento deles

Autor da citacao Cargo do autor

Dinâmica de fãs que Karol participou (e ganhou)
Dinâmica de fãs que Karol participou (e ganhou) Acervo pessoal

Conhecida por muito tempo como a "Karol do caixão", a fã não parou por aí. Com o passar dos anos, outras memórias foram criadas com o grupo. Ela já participou de três gravações de DVD: Sorriso Ao Vivo em Recife, DVD de 15 anos no Rio de Janeiro e DVD Juntos, (Neste, Karol estava grávida de 4 meses e ficou mais de 12 horas na fila).

Houve viagens feitas praticamente sem garantia de retorno, como uma ida a Pelotas, no Rio Grande do Sul, em que até a véspera ela tinha apenas a passagem de ida e o ingresso. 

Também já viajei escondida dos meus pais para o Rio de Janeiro para ir em show do Sorriso, sendo que em uma dessas viagens eu só tinha o ingresso, a passagem de busão e 20 reais no bolso

Autor da citacao Cargo do autor

Outras vezes, o objetivo era simplesmente diminuir a distância, mesmo que por alguns instantes. Como quando se hospedou no mesmo hotel que os integrantes, apenas para ter a chance de estar mais próxima.

Karol e o grupo Sorriso Maroto
Karol e o grupo Sorriso Maroto Acervo pessoal

No Espírito Santo, Karol também já acompanhou outras apresentações marcantes, como o projeto “Sorriso As Antigas”, sendo a Quitéria e entrando no palco na música "Me olha nos olhos". Tudo isso começou com a história do caixão. A jovem fez um cartaz, foi notada pelo grupo e teve essa sorte grande. "Eu nem acreditei na hora, parecia um sonho, com certeza uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida", contou. 

Karol também já participou do cruzeiro temático do grupo, e agora se prepara para mais um encontro, no “Eu Sou a História”, que chega ao Espírito Santo reunindo sucessos e memórias construídas ao lado do público.

Para ela, estar ali não é apenas assistir a uma apresentação. "É sempre como se fosse a primeira vez, estou muito ansiosa pelo reencontro e se pudesse, iria em um show toda semana", declarou.

Eu sou a história

Com Sorriso Maroto, Thiaguinho, Grupo Revelação e Pele Morena

02 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 150, pelo zigtickets

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