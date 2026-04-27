"Karol do Caixão": fã de Sorriso Maroto se prepara para reencontro no ‘Eu Sou a História’

No Espírito Santo, Karol também já acompanhou outras apresentações marcantes, como o projeto “Sorriso As Antigas”, sendo a Quitéria e entrando no palco na música "Me olha nos olhos". Tudo isso começou com a história do caixão. A jovem fez um cartaz, foi notada pelo grupo e teve essa sorte grande. "Eu nem acreditei na hora, parecia um sonho, com certeza uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida", contou.