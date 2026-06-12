Como é o drone marítimo usado pelos EUA para resgatar tripulantes de helicóptero abatido no estreito de Ormuz

Crédito: Saronic

Um drone marítimo foi usado para salvar dois membros da tripulação de um helicóptero do Exército dos EUA que caiu no litoral de Omã no início desta semana, segundo militares americanos — tornando-se o primeiro caso publicamente conhecido de uma embarcação não tripulada usada em uma missão de resgate.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o helicóptero Apache foi abatido pelo Irã perto do estreito de Ormuz — que tem estado em grande parte bloqueado para navegação desde o início da guerra com o Irã

Os dois soldados "foram resgatados com segurança em aproximadamente duas horas e estão em condição estável", afirmou o Comando Central dos EUA (Centcom).

O BBC Verify analisou o que sabemos sobre o drone marítimo e a missão de resgate.

O que é o drone marítimo dos EUA?

O Centcom confirmou que foi usado no resgate um drone "Corsair", que é fabricado por uma empresa de drones marítimos com sede no Texas.

Ele mede 7,3 metros de comprimento, é capaz de transportar 450 kg e pode viajar a mais de 64 quilômetros por hora, de acordo com o site da empresa.

"O Corsair tem aproximadamente o tamanho de um barco de pesca com um convés plano e foi projetado para transportar carga, por isso provavelmente consegue acomodar de três a quatro pessoas", diz Bryan Clark, especialista em drones marítimos do centro de estudos Hudson Institute.

Clark acrescenta que ele possui uma câmera de 360 graus, um sistema de radar para navegação de longo alcance e um sensor de radiofrequência para captar comunicações para coleta de inteligência.

Crédito: BBC

"Essa embarcação Corsair existe há alguns anos — a Marinha dos EUA tem cerca de 50 delas", segundo Stacie Pettyjohn, especialista militar dos EUA no centro de estudos Center for a New American Security.

"Eles são normalmente usados para detecção de minas ou vigilância, mas a Marinha ainda está testando a frota no estreito para ver o que ela pode fazer."

O drone marítimo é operado pela Força-Tarefa 59, a primeira unidade da Marinha dos EUA dedicada a sistemas não tripulados, criada em 2021. Os EUA começaram a usá-lo no Oriente Médio em março.

Ele faz parte do plano do Pentágono de expandir o uso de drones. A Marinha concedeu ao fabricante do Corsair um contrato de produção de US$ 392 milhões para suas embarcações autônomas no ano passado.

Como foi a missão de resgate?

Embora o drone marítimo possa ser operado de forma autônoma, ambos os especialistas com quem a BBC Verify falou disseram que ele provavelmente foi operado manualmente no resgate.

"Nessa missão, provavelmente foi controlado remotamente por uma pessoa com um joystick para garantir que chegasse ao local exato da tripulação", disse Clark.

"Ele teria sido direcionado para a posição onde eles se encontravam e eles simplesmente subiram a bordo, como fariam ao entrar em um barco no mar."

"O drone não tripulado é usado em vez de enviar um navio ou um helicóptero onde pessoas poderiam ter sido alvo de tiros", diz Pettyjohn.

"Embora o resgate não seja a missão principal desse tipo de embarcação, ela claramente é adequada para uma missão 'suja' e perigosa como esta."

Os militares dos EUA foram recolhidos por volta das 3h30 de terça-feira, no horário local, e levados para outro local na água, de acordo com o porta-voz do Centcom, o capitão Tim Hawkins. "Eles foram então içados por um helicóptero", acrescentou.

Quem mais usa drones marítimos no mundo?

Os drones marítimos têm sido cada vez mais usados na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, como a BBC Verify já relatou.

A Ucrânia os carregou com explosivos para lançar ataques contra navios militares russos, mas não há notícias sobre o seu uso em missões de resgate.

“A maioria das embarcações usadas pela Ucrânia são menores, com tamanho mais parecido com o de um jet ski, e não podem transportar uma pessoa”, diz Clark.

Crédito: BBC

Os rebeldes houthis do Iêmen também operaram os chamados barcos drones kamikaze, e o Irã usou barcos drones durante o conflito atual para atacar embarcações que tentavam passar pelo estreito de Ormuz.

"Os houthis e os iranianos já tinham drones marítimos no passado, mas os ucranianos realmente elevaram isso a outro patamar e mostraram o que outros países poderiam fazer", diz Pettyjohn.

"Os drones marítimos dos EUA surgiram em grande parte a partir da guerra da Ucrânia e do que eles inovaram."