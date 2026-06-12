5 conselhos para casais se entenderem melhor no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), vai além dos gestos românticos e das trocas de presentes. A data também convida os casais a refletirem sobre a conexão que compartilham e sobre as diferentes formas de demonstrar afeto.





Grande parte dos conflitos entre parceiros nasce justamente de falhas na comunicação, quando o amor existe, mas não é reconhecido na maneira como é demonstrado, conforme aponta o psicoterapeuta Gary Chapman.





Em seu livro, “As 5 linguagens do amor para quem tem pressa”, Chapman retoma a famosa teoria sobre a organização do afeto em cinco expressões: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico.





A obra funciona como uma forma condensada da tese anterior, mas em vez de aprofundar conceitos já conhecidos, esta versão se concentra no que pode ser feito hoje para melhorar a dinâmica do casal.