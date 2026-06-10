Praia do Canto celebra Dia dos Namorados com exposição de fotos e show musical

O amor está no ar na Praia do Canto. Às vésperas do Dia dos Namorados, a Associação Comercial da Praia do Canto entrou no clima da data e promove uma exposição fotográfica de casais moradores do bairro, que posaram para as lentes de Cacá Lima, em clima de romance. O resultado está em cartaz nas vitrines das lojas da Praia do Canto até o dia 14.





E para fechar o "Quer dançar comigo?", ação que levou casais para dançarem nas calçadas do bairro durante o mês de junho, a banda Duets promete embalar os namorados, nesta quarta-feira (10), na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Celso Calmon.



Confira um pouco da exposição na galeria da coluna RR, que também entrou no clima da data.