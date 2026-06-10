Praia do Canto celebra Dia dos Namorados com exposição de fotos e show musical

O amor está no ar na Praia do Canto. Às vésperas do Dia dos Namorados, a Associação Comercial da Praia do Canto entrou no clima da data e promove uma exposição fotográfica de casais moradores do bairro, que posaram para as lentes de Cacá Lima, em clima de romance. O resultado está em cartaz nas vitrines das lojas da Praia do Canto até o dia 14.
E para fechar o "Quer dançar comigo?", ação que levou casais para dançarem nas calçadas do bairro durante o mês de junho, a banda Duets promete embalar os namorados, nesta quarta-feira (10), na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Celso Calmon.
Confira um pouco da exposição na galeria da coluna RR, que também entrou no clima da data.
Stand-up comedy
Dia dos Namorados
Roupas, perfumes e chocolates lideram preferência
Vestuário, produtos de beleza e chocolates aparecem entre os presentes mais procurados para o Dia dos Namorados, segundo levantamento da CNDL e do SPC Brasil. A pesquisa mostra ainda que experiências como jantares, passeios e serviços de beleza também ganham espaço entre os casais, impulsionando a procura por salões de beleza, manicures e barbearias. “O consumidor busca presentes que tenham significado e criem boas memórias. Isso abre oportunidades para diferentes segmentos do comércio e dos serviços”, afirma Rogério Alcantara, presidente da CDL Vitória.
Em Anchieta
ES na América Central
O CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, viaja para a América Central na próxima semana com o objetivo de ampliar os negócios da empresa para outros paises. O gerente comercial Fabrício Silva e o executivo de vendas internacionais Alain Wehbe também participam das agendas que incluem visitas e prospecção de novos clientes. Desde o ano passado, a Buaiz Alimentos iniciou seu processo de internacionalização, com a comercialização de Café Número Um e Misturas para Bolo Regina em diversos sabores.
Novo canal no Youtube
Com mais de 35 anos de atuação na área de gestão e 26 anos de sala de aula, o professor Luiz Leitão acaba de lançar seu novo canal no Youtube. “Fui Ler, Olha no Que Deu”, voltado para quem se interessa por livros, comportamento, marketing, negócios e conversas inteligentes. O espaço é resultado de décadas de leitura e de inquietação intelectual e traz reflexões a partir de obras como “O Jeito Harvard de Ser Feliz”, de Shawn Achor, e “Posicionamento: A Batalha por Sua Mente”, de Al Ries e Jack Trou.
Em Pedra Azul
Amor, tecnologia e negócios
O Dia dos Namorados movimenta muito mais do que corações apaixonados. Em 2025, o e-commerce brasileiro registrou R$ 8,02 bilhões em vendas no período, crescimento de 15,1% em relação ao ano anterior. Para o CTIO da Globalsys, Beto Yunes, o sucesso das vendas em datas sazonais depende diretamente da capacidade tecnológica das empresas. “Não adianta ter o melhor produto ou a melhor campanha se a infraestrutura não suporta o aumento da demanda”, destaca o executivo.
Arte e conceito
A arquiteta Priscila Maciel apostou na integração entre arquitetura e arte para fortalecer a narrativa do ambiente "Entre Pensamentos e Sonhos", que apresentará na CASACOR Espírito Santo 2026. Para isso, convidou a artista plástica Maíra Houri a desenvolver uma obra exclusiva para o espaço. A expectativa é que a peça contribua para ampliar a conexão emocional do público com o projeto, traduzindo em arte os sentimentos, memórias e descobertas que inspiraram a criação do ambiente.
Almoço
Comunicação e liderança
Liderança do iFood no PonTED 2026
O Instituto Ponte realiza no dia 1º de julho, às 18h, no Teatro Sesi de Vitória, a final da 6ª edição do PonTED, projeto de oratória que desenvolve comunicação e liderança nos jovens estudantes que participam da ONG. Com entrada gratuita e aberto ao público, o evento traz seis finalistas — selecionados entre 58 participantes — que sobem ao palco nas categorias Ensino Fundamental e Médio e Universitários. A banca composta por diversos parceiros da instituição tem como destaque Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, empresa que realizou a maior doação individual da história do Instituto. Fundado há 12 anos, o IP atende 440 alunos em 18 estados. Inscrições pelo Sympla.
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