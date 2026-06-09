A Gazeta premia as marcas mais lembradas pelos capixabas com festão e show de Toni Garrido

As marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas vão se reunir na 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta. A premiação contará com mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, além de um show do cantor Toni Garrido.
A cerimônia deste ano será conduzida pelos apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini.
O evento reunirá representantes de empresas finalistas, convidados e profissionais do mercado em um momento dedicado ao reconhecimento de marcas que fazem parte da rotina e das escolhas dos consumidores no Espírito Santo.
Em Pedra Azul
Nova coleção
Joia com afeto
A designer capixaba Carla Buaiz movimenta o circuito de lifestyle da Ilha com a sua nova coleção, batizada de Letras. Com uma proposta superdelicada e pensada para o dia a dia, a linha traz colares em fios de ouro que interagem harmoniosamente com as criações da coleção Ritmo. O diferencial fica por conta da personalização afetiva: as peças recebem gemas nobres como olho de tigre, ágata vermelha, ágata verde, ônix e o exclusivo quartzo rutilado negro. A ideia é criar códigos e mensagens exclusivas, seja carregando a inicial de alguém amado ou palavras de amor, força e fé. Para selar a novidade neste inverno, Carla confirma mais uma edição do seu sofisticado café da manhã: será neste sábado (13), em seu atelier na Aleixo Netto, Praia do Canto.
Na Itália
No Pavilhão de Carapina
Ecotech Areia na Construção Brasil
A Ecotech Areia marcará presença na ES Construção Brasil, maior feira da construção do Espírito Santo, que acontece de 8 a 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O diretor Adauto Caldara e seu time levam para o evento a areia sustentável, um coproduto da mineração que já vem ganhando espaço em canteiros de obras em diferentes regiões do país. Além de reduzir impactos ambientais, a solução oferece ganhos de qualidade e custo para quem constrói, se inserindo no conceito de economia circular, ou seja, quando um resíduo de uma cadeia produtiva passa a ter uso permanente em outra. Engenheiros, arquitetos e construtores poderão conhecer mais sobre o produto e suas aplicações durante os três dias de feira, que reúne cerca de 150 expositores e movimenta centenas de milhões de reais em negócios.
Lançamento
Em São Paulo
Renata Araújo, CEO da by.Re, participou da imersão G4 Traction, promovida pela empresa brasileira de educação executiva G4 Educação. Voltada para empresários, CEOs, gestores e líderes, o objetivo é ensinar, de forma prática, como acelerar o crescimento dos negócios.
Vanguarda na Ilha
A médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil Larissa de Sousa traz uma grande novidade para a saúde capixaba. Sua clínica Vidah Kids acaba de adquirir, de forma inédita no Estado, a tecnologia internacional de Eye Tracking (rastreamento ocular) para o diagnóstico e monitoramento do autismo, TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Validada pela neurociência global, a ferramenta funciona como um "exame de imagem" do comportamento social, captando dados imperceptíveis a olho nu, de forma lúdica e não invasiva. Um avanço que une ciência de ponta e acolhimento humanizado na capital.
Moda e experiência
Quem passar pela Praça do Papa entre os dias 30 de julho e 2 de agosto encontrará muito mais do que desfiles de moda. A segunda edição do ES Fashion aposta em uma programação que une vestuário, gastronomia, entretenimento e conhecimento. Com entrada gratuita, o evento terá palestras com profissionais do setor, apresentações musicais e experiências voltadas ao universo criativo. Este ano, o evento conta com a participação da Sou de Algodão, um movimento que desperta a responsabilidade coletiva em torno da moda brasileira e do consumo consciente. A entidade estimula o uso do algodão nacional por meio de conteúdo, parcerias, ações e campanhas.
Almoço
Meio ambiente
A sustentabilidade, conscientização ambiental e a transformação social estarão em pauta na ‘Semana do Meio Ambiente da Acacci’, que acontecerá entre os dias 9 e 11 de junho. A abertura acontece no dia 9 de junho, às 13h30, com a palestra ‘Programa Lixo Zero’, ministrada com a diretora do Instituto Movive, Marília Debbané, em parceria com MP Publicidade. Já no dia 10 de junho, às 14h, um desfile composto por peças artesanais confeccionadas por malhas doadas pela marca Malwee irá apresentar moda sustentável. Intitulado: “ReCriar: Moda que Transforma”. No dia 11, às 14h, a programação será finalizada com a apresentação de cases de sucesso de iniciativas socioambientais implantadas pela instituição.
Oficina de Escrita Criativa
Quem deseja desenvolver o hábito da escrita e encontrar sua própria voz literária, terá uma oportunidade de iniciar esse projeto no próximo sábado (13). Elisa Quadros, idealizadora da Lúcia Livraria, a primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo, promove em Iriri, uma Oficina de Escrita Criativa voltada para quem quer exercitar a escrita literária. Formada em Comunicação Social pela Ufes e pós-graduada em Escrita Criativa e Formação de Escritores pelo Instituto Vera Cruz (SP), Elisa compartilhará exercícios, referências e caminhos para transformar ideias em texto.
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