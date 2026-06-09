A Gazeta premia as marcas mais lembradas pelos capixabas com festão e show de Toni Garrido

As marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas vão se reunir na 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta. A premiação contará com mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, além de um show do cantor Toni Garrido.





A cerimônia deste ano será conduzida pelos apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini.





O evento reunirá representantes de empresas finalistas, convidados e profissionais do mercado em um momento dedicado ao reconhecimento de marcas que fazem parte da rotina e das escolhas dos consumidores no Espírito Santo.

